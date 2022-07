Bilan de Phyteis Hausse de 7,9 % des volumes de produits phytos vendus en 2021

Les ventes de produits phytos aux distributeurs ont augmenté de 7,9 % entre 2020 et 2021. Selon Phyteis, cela s'explique par « une forte progression des produits utilisables en agriculture biologique. Ces derniers étant souvent plus pondéreux que la phytopharmacie de synthèse, ils font mécaniquement augmenter les volumes totaux de produits phytopharmaceutiques. ».

Phyteis* (ex UIPP) a publié les données de ventes de produits phytopharmaceutiques aux distributeurs en 2021 et constate une hausse de 7,9 % sur un an, « due à la forte progression des produits utilisables en agriculture biologique ».

Pour l'organisation professionnelle, l'année 2021 fait figure d'exception : « depuis 1999, les quantités vendues ont diminué de 54 % et depuis l'adoption du Grenelle de l'environnement en 2008, elles ont baissé de 29,5 % ».

34,9 % des volumes vendus, utilisables en agriculture biologique

« En 2021, ce sont 55 389 tonnes de matières actives qui ont été vendues par les entreprises de la protection des cultures aux distributeurs. [...] Hors produits utilisables en agriculture biologique, les volumes de ventes de matières actives phytopharmaceutiques sont stables sur les trois dernières années. »

« En effet, l’intégralité de la hausse des volumes vendus est due à une augmentation des ventes de soufre et cuivre, produits particulièrement pondéreux, précise Phyteis. En 2021, ces produits représentaient 34,9 % des volumes de matières actives commercialisées : un niveau historiquement élevé. »

Définir des indicateurs complémentaires

« Nous arrivons à un moment clé où l’indicateur du volume global de produits phytopharmaceutiques vendus n’a plus de sens. En effet, les agriculteurs ont de plus en plus recours à des produits utilisables en agriculture biologique pour protéger leurs cultures, or, ce sont des produits plus pondéreux, explique Emmanuelle Pabolleta, directrice générale de Phyteis. Il est donc urgent que nous travaillions collectivement à la définition d’indicateurs complémentaires, comme par exemple, un indicateur de pression parasitaire, pour éclairer les politiques publiques. »

« Le contexte 2021, déstabilisé par une seconde année de crise sanitaire »

Dans leur bilan, les équipes de Phyteis distinguent deux périodes sur l'année 2021 : « la première, jusqu'à l'été, avec une dynamique d'achat moyenne, marquée par un stock important et une pression maladie usuelle et la seconde, caractérisée par une forte hausse des volumes , conséquence de l'augmentation des matières premières, notamment au niveau du cuivre. Les achats de produits de protection des cultures ont ainsi été anticipés afin de sécuriser les approvisionnements ».

Selon Phyteis, cette tendance devrait « certainement se confirmer en 2022 du fait de l'instabilité de la situation économique et géopolitique qui perdure ».

*Les adhérents de Phyteis représentent, en valeur, 96 % du marché français des produits phytopharmaceutiques à usage agricole.

