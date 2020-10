Top articles Kubota M6002, semis de céréales et tendances météo sur le podium cette semaine

Sophie Guyomard Terre-net Média

Parmi les articles les plus lus sur Terre-net dernièrement : la présentation de la nouvelle série de tracteurs Kubota M6002, l'avancée des semis de céréales et les tendances météo pour les mois de novembre et décembre. La progression des cours du blé et les discussions sur la nouvelle Pac complètent la liste des sujets majeurs de la semaine.

Tags Top articles

