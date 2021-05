Ensileuse automotrice La Jaguar 990 à pédales de Claas au catalogue de jouets

La prochaine innovation de Claas devrait donc être l'ensileuse Jaguar 990 en version à pédales. Le projet a été lancé sur les réseaux sociaux ; le constructeur allemand a aussitôt répondu présent pour travailler sur le dossier. Les enfants ont contribué au développement de la machine et le prototype terminé vient d'être dévoilé. Objectif désormais : trouver un partenaire pour fabriquer le jouet en série.

Claas et Julia Nissen, une blogueuse sur la vie rurale, sont en train de mettre au point un prototype d'ensileuse à pédales dédié aux enfants. C'est la requête du petit garçon de 4 ans de l'internaute, qui avait dicté sa demande au père Noël il y a deux ans.

À lire aussi >> Ensileuse autoguidée - La première ensileuse Krone Big X 680 est en action dans l'est de la France

La jeune femme de 33 ans tient un blog baptisé "Les filles de la Digue". Elle a tenu à transmettre au vieille homme le souhait de son fils : obtenir une ensileuse à pédales. Seul bémol : le jouet n'existait pas encore sous forme d'ensileuse ! Elle a donc activé ses propres canaux via les réseaux sociaux et a fini par s'adresser publiquement au équipementiers agricoles. Sa demande : l'aider à mettre au point l'ensileuse.

140 enfants ont contribué au développement de l'ensileuse à pédales

Autant dire que son appel a été entendu, c'est d'ailleurs l'un des leaders sur le marché qui a répondu. En effet, à l'automne 2020, Julia Nissen et Claas se sont unis pour former le projet "ensileuse à pédales". Ils ont demandé à des enfants âgés de 3 à 10 ans de concevoir l'engin via un concours de dessin. Plus de 140 ingénieures et ingénieurs en herbe ont participé au développement graphique du prototype.

Le jury, composé de cinq professionnels, a étudié les dossiers. Câble de remorquage, bac à bouteille, feux tournants, adaptateur repliable pour maïs : les apprentis mécaniciens industriels du centre de formation technique de la marque ont ensuite donné forme aux souhaits des enfants.

En avril 2021, après avoir surmonté quelques défis techniques, le prototype a enfin été dévoilé. Reste désormais à transformer le prototype en jouet pouvant être produit en série. Claas recherche d'ailleurs un partenaire pour que l'ensileuse à pédales puisse figurer sur la liste au père Noël dès le mois décembre prochain.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net