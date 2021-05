Concours La jeune génération met l’agriculture à l’honneur

Les métiers et les formations des secteurs agricoles, environnementaux et énergétiques seront mis à l’honneur du 30 avril au 7 mai 2021 à l’occasion du Festival Parcoursmétiers awards – 2021 qui a commencé le 9 avril dernier, avec 1 123 films en compétition. « Filmées par les jeunes et pour les jeunes, ces réalisations permettent de découvrir des secteurs porteurs de sens et d'espoir » selon l’organisation du concours.

Pendant une semaine (du 30 avril au 7 mai 2021), les métiers et les formations des secteurs agricoles, environnementaux et énergétiques sont mis à l’honneur au cours du Festival Parcoursmétiers awards. « De la filière énergétique, en passant par les métiers de l'agriculture et de l'agroéquipement, sans oublier l'industrie du recyclage, cette thématique présentera près de 250 films réalisés entre le 1er septembre 2020 et le 30 mars 2021 ». Une vingtaine de formations et 200 métiers ont ainsi été « filmés par des jeunes, avec leur propre regard ; par des enseignants de l'enseignement supérieur, du lycée, du collège, d'associations... mais aussi des adultes en centre de formation. »

Cette semaine, vous avez l'occasion d'allez voter pour les meilleurs films de cette thématique afin d’élire les Parcoursmétiers awards. Les gagnants « seront retenus pour la finale des grands prix Parcoursmétiers awards 2021 (catégorie best of) ». Dans chaque catégorie, les votants peuvent tenter de remporter une caméra sport, en étant tiré au sort. Le palmarès complet du concours sera dévoilé depuis le Grand Rex à Paris les 31 mai et 1er juin 2021.

1 123 films de 3 minutes sont en compétition du 9 avril au 1er juin 2021. Ces réalisations sont « issues des concours "Je filme le métier qui me plaît" Saison 14 et "je filme ma formation" saison 5, dont les présidents du jury sont l'acteur Jean Reno et la journaliste Wendy Bouchard. Ces deux concours sont placés sous le haut patronage des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et du ministère du travail. »

