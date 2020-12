Jura La Percée du vin jaune 2021 remplacée par des portes ouvertes

• AFP

La traditionnelle fête viticole de la Percée du vin jaune, le plus prestigieux des vins du Jura, sera remplacée en 2021 par des portes ouvertes dans une trentaine de domaines jurassiens en raison de l'épidémie de Covid-19, ont annoncé vendredi les organisateurs.

La prochaine édition de ce rendez-vous, qui attire chaque année environ 32 000 visiteurs durant un week-end, n'aura pas lieu sous sa forme habituelle. Au lieu de se retrouver dans les caves d'un seul village désigné pour l'occasion, les amateurs et professionnels du vin sont invités à rejoindre les vignerons jurassiens directement sur leur domaine à l'occasion de portes-ouvertes organisées les 6 et 7 février 2021. Les visiteurs pourront ainsi découvrir le millésime 2014 du vin jaune et échanger avec les vignerons « dans le strict respect des conditions sanitaires », ont indiqué les Ambassadeurs du vin jaune dans un communiqué.

« Ces portes ouvertes permettront aux visiteurs de plonger dans l'histoire de l'or jaune du Jura », surnom donné au vin jaune, au sein d'une trentaine de domaines participants, ont-ils précisé. Au programme de cette Percée du vin jaune revisitée : dégustations et visites des domaines, diverses animations et clavelinage (concours traditionnel réservé aux vins jaunes). La très attendue vente aux enchères de vins jurassiens se tiendra pour sa part en mars, dans des conditions qui restent encore à définir, selon les organisateurs.

Élaboré à partir d'un unique cépage typique du Jura, le savagnin, « l'or du Jura » mature pendant six années en fût de chêne. Ce vin de voile est ensuite mis en bouteille dans un flacon original de 62 cl, appelé clavelin. La Percée du vin jaune signe le début de la commercialisation du millésime entonné six années auparavant. En 2022, la Percée du vin jaune doit se dérouler à Cramans les samedi 6 et dimanche 7 février.

