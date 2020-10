En Bretagne et Normandie Ce mardi 13 octobre, c'est la journée de l'emploi partagé en agriculture

Les groupements d'employeurs bretons et normands organisent, ce 13 octobre, la 3e journée de l'emploi partagé en agriculture. Objectif : promouvoir cette possibilité d'embauche et d'organisation du travail, à la fois auprès des salariés agricoles comme des agriculteurs employeurs, qui n'ont pas toujours ni les moyens ni suffisamment de travail à proposer pour un temps complet.

En ce 13 octobre, les groupements d'employeurs de Bretagne et Normandie unissent leurs forces et leurs voix pour communiquer sur le travail à temps partagé en agriculture, c'est-à-dire la possibilité pour les agriculteurs employeurs d'embaucher un salarié une partie de la semaine et pour l'employé de cumuler plusieurs temps partiels.

Cette journée de l'emploi partagé, à l'initiative du Centre de ressources des groupements d'employeurs (CRGE) bretons, est la 3e de ce type et s'adresse aussi bien aux exploitants et salariés agricoles, qu'aux acteurs des territoires. Portes ouvertes, webinaires et autres animations se succéderont afin de « mettre en avant ce mode de travail innovant qui se développe de manière exponentielle », appuie Sdaéc-Terralliance(1) qui propose, pour sa part, un job dating 100 % virtuel.

Il n'est pas trop tard pour participer. Rendez-vous sur le site internet de Sdaéc-Terralliance pour tout renseignement !

L'organisme dispose en effet d'une trentaine de postes à pourvoir en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes-d'Armor et le Finistère. Les candidats intéressés n'ont qu'à choisir un créneau horaire pour échanger pendant 30 min, en visio-conférence, avec la chargée de recrutement. Travailler sur plusieurs exploitations agricoles permet « d'avoir une activité variée, sans routine, de découvrir plein de pratiques différentes et d'acquérir de nombreuses compétences », insiste Sdaéc-Terralliance. Les avantages pour le chef d'exploitation sont également nombreux.

le fonctionnement et l'intérêt de l'emploi partagé en agriculture dans un article paru sur Web-agri : Plus d'infos surdans un article paru sur Web-agri : Fiche pratique − Partager un salarié sur plusieurs fermes, comment ça marche ?

(1) Association de deux groupements d'employeurs bretons : Sdaéc (service de remplacement depuis 40 ans) et Terralliance (travail à temps partagé depuis 2006).

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net