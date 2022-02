#AgriDefis « Les agriculteurs ont du cœur » se mobilisent pour les dons alimentaires

À l'occasion du Salon international de l'agriculture, l'association "Les agriculteurs ont du cœur" se mobilise de nouveau et lance des défis sportifs sur les réseaux sociaux (#AgriDefis) pour promouvoir les dons aux profits des Banques alimentaires.

Initiée au moment du premier confinement, l'association Les agriculteurs ont du cœur souhaite, à nouveau, « faire rimer agriculture et solidarité » lors du Salon international de l'agriculture (Sia) à Paris.

Inciter aux dons alimentaires

Du 14 au 26 février 2022, l'association entend « mobiliser et sensibiliser tous les acteurs du monde agricole (producteurs, coopératives, entreprises de service...) au don de leurs denrées en leur proposant des défis sportifs et solidaires un peu fous : les #AgriDefis, au profit des Banques alimentaires. Chacun s'engage à faire un don de sa production ou d'un partenaire en contrepartie d'un défi relevé. Celui-ci devra être posté sur les réseaux sociaux et s'il est réussi, le don sera enregistré ».

Et vous, quel sera votre #AgriDefi ?

Comme Mickael Jacquemin, Gilles VK ou Jean-Baptiste Vervy, relevez aussi des #AgriDefis :

Cédric Guyot, patron de la start-up Agrikolis, propose de doubler son don de 500 € de denrées aux Banques alimentaires, à qui fera mieux que les trois challenges proposés par son équipe :

Et pour ceux qui n'aiment pas le sport, Agridées propose également des #AgriDefis d'un autre genre, plutôt tournés sur le « partage de connaissances ». Dès cinq bonnes réponses pour chaque question, les adhérents d'Agridées proposent un don de 250 kg de pommes de terre :

#Agridefi



´Quel est le prix moyen/hA de terre et prés libres en ???? ?



Vous avez 5 minutes! pic.twitter.com/B7NaKG7dex — agridées (@SAFThinkTank) February 18, 2022

« Une nouvelle fois, le monde agricole montre toute sa solidarité », commente Julien Denormandie, en relayant l'opération. Rendez-vous le 4 mars de 16h à 18h sur le Sia pour faire le bilan de l'opération.

Au #SIA2022, les @Agrisontducoeur se mobilisent aux côtés des @BanquesAlim ! Une nouvelle fois, le monde agricole montre toute sa solidarité.



Rendez-vous le 4 mars ! https://t.co/Y9MzSLzkIi — Julien Denormandie (@J_Denormandie) February 15, 2022

?? Communiqué de presse ????‍??????‍????



Cette année au ?? @Salondelagri? , il y aura du #sport , des défis, des #dons , de la #solidarité et des #rencontres !



On vous dévoile nos actions dans notre communiqué de presse ! #AgriDefi ? pic.twitter.com/j1janD4wNs — Les Agriculteurs ont du coeur (@Agrisontducoeur) February 18, 2022

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net