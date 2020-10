Top articles L'actualité machinisme à l'honneur cette semaine

Sophie Guyomard Terre-net Média

Chantier de récolte de maïs grain XXL, accord de partenariat entre Maschio Gaspardo et New Holland, fonction Tim disponible sur le matériel Isobus : les infos machinisme ont particulièrement retenu l'attention des lecteurs de Terre-net cette semaine. Parmi les autres sujets majeurs, retrouvez aussi les précautions à prendre en cas de semis tardifs de céréales à paille puis le point sur la nouvelle Pac après l'accord des 27 et le vote du Parlement européen.

