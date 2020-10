Travail du sol Maschio Gaspardo fabrique en bleu pour la gamme européenne New Holland

Maschio Gaspardo fournit désormais des outils de travail du sol à New Holland Agriculture. Les machines sortiront de l'usine en bleu et seront destinées aux principaux marchés européens.

Maschio Gaspardo vient tout juste d'annoncer la signature d'un accord d'approvisionnement exclusif avec New Holland Agriculture. Le contrat prévoit des outils de travail du sol, telles que des herses à disques et des sous-soleuses aux couleurs bleu New Holland. Les machines italiennes seront commercialisées sur la plupart des marchés européens : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suède par le réseau de distribution de la marque.

Mirco Maschio, président du groupe, a commenté : « Nous sommes particulièrement fiers de ce nouveau partenariat prestigieux avec New Holland, car il confirme les normes de qualité élevées atteintes par Maschio Gaspardo pour ses produits et le niveau de service à la clientèle offert sur lequel nous travaillons en permanence. C'est un partenariat de fourniture OEM (Original equipment manufacturer, ndlr) qui constitue un élément important pour notre croissance ».

Carlo Lambro, président de New Holland Agriculture, a déclaré : « Nous sommes heureux du partenariat avec Maschio Gaspardo. Chez New Holland, nous cherchons constamment à améliorer et à étendre notre offre pour fournir aux agriculteurs les solutions innovantes pour répondre à leurs besoins. Notre partenaire a une longue expérience et est leader dans son domaine. Grâce à cet accord, nous apportons davantage de produits à notre catalogue ».

