LFDay 2020 Une édition 100 % en ligne !

Pour cause de Covid-19, le LFDay, évènement qui rassemble les acteurs de l’AGtech pour échanger sur les innovations numériques et l’agriculture de demain, se tient cette année uniquement en ligne, à travers une série de dix conférences du 2 juin au 29 octobre.

Organisé par la Ferme Digitale tous les ans depuis 2017, le LFDay, journée dédiée à l’innovation agricole, a changé de format pour sa quatrième édition : face aux mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’évènement est cette année 100 % en ligne.

Du 2 juin au 29 octobre, une série de 10 conférences gratuites seront accessibles sur internet en live et en replay, avec des intervenants du marché agricole et alimentaire pour « créer des synergies, porter des réflexions, trouver des solutions ensemble afin d'accompagner et de faire progresser le secteur agricole », indiquent les organisateurs.

Après une première conférence le 2 juin sur la façon dont l’innovation transforme l’agriculteur en acteur de la performance environnementale, une deuxième le 11 juin sur le rôle des institutions et des start-up dans l’approvisionnement local, la troisième conférence a lieu ce 25 juin autour du thème « collaboration start-up et grandes entreprises : mythe ou réalité ? ».

Vous pouvez également vous inscrire à la prochaine conférence, prévue le 9 juillet, qui porte sur les bonnes pratiques d’échanges de données et gestion éclairée du consentement des producteurs agricoles. L’agriculteur et youtubeur Étienne Fourmont (@Agrikol), Henri Biès-Péré (vice-président de la FNSEA) et Sébastien Picardat (directeur général d’API-Agro), y échangeront leurs points de vue.

Cinq autres conférences sont prévues à la rentrée, sur des thèmes qui restent encore à définir.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net