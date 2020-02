Semences Limagrain signe un prêt de 170 millions d'euros avec la BEI

• AFP

La coopérative agricole française Limagrain, quatrième semencier mondial avec sa filiale Vilmorin, a signé vendredi un prêt de 170 millions d'euros avec la banque de l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement (BEI), destiné à « soutenir » sa stratégie en matière de recherche et développement.

« Avec ce projet, qui est un gros projet, nous sommes très heureux de pouvoir contribuer financièrement à la recherche de cette entreprise, fleuron des semenciers en Europe et plus globalement au soutien à l'agriculture et à l'agroalimentaire en Europe », a indiqué Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI lors de la signature de l'accord, sur le stand de la Commission européenne au salon de l'agriculture à Paris.

Damien Bourgarel, directeur-général de Limagrain, s'est déclaré « très fier » d'obtenir la « reconnaissance » de l'Europe pour « la valeur stratégique des semences dans la chaîne alimentaire ».

« Ce prêt va permettre à Limagrain de continuer à développer son effort de recherche, nous avons besoin d'investisseurs persévérants », a-t-il ajouté, en soulignant qu'il fallait « attendre dix ans pour obtenir des résultats sur une nouvelle semence ».

Limagrain et Vilmorin ont l'ambition de développer des semences « plus performantes, plus réactives aux agressions et aux ravageurs, et plus résistantes face au climat qui change », aussi bien dans le secteur grandes cultures que dans les semences potagères, a-t-il dit.

Le semencier se dit aussi attentif aux évolutions des demandes des consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits (du blé pour le pain ou la pâte à pizza, aussi bien que du soja, de la carotte ou de la tomate).

Le financement de la BEI est garanti par le fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), également connu sous le nom de Fonds Juncker, du nom du précédent président de la Commission, mis en place pour soutenir l'activité et l'innovation de secteurs performants, grandes entreprises ou PME, en Europe.

