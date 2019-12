Livres, DVD, CD Quelques idées de cadeaux de Noël sur l'agriculture

Déjà le 23 décembre et vous n'avez pas encore acheté tous vos cadeaux de Noël ! Si ceux à qui vous voulez faire plaisir sont agriculteurs ou agricultrices ou ont un lien avec l'agriculture, pas de panique, voici quelques suggestions de livres, DVD ou CD qui pourraient leur plaire. Et pourquoi pas aussi à certains de vos proches qui sont un peu plus éloignés du monde agricole. Bien sûr, cette liste au Père Noël n'est pas exhaustive mais elle peut vous donner quelques idées.

Livres : quelques nouveautés de 2019

L'incorrigible famille

Édouard mène une existence bien rangée et compose tant bien que mal avec sa famille jusqu'au jour où sa vie bascule. Cet événement ne le rapproche pas de ses parents mais lui permet de tisser une nouvelle relation avec sa sœur. Malgré beaucoup de frustrations et de non-dits, les personnages se révèlent attachants et même parfois drôles tant ils illustrent certains comportements et situations fréquemment observés dans le monde agricole, hier mais encore aujourd'hui. Denis Beauchamp, responsable communication chez Ucal (Union des coopératives agricoles de l'Allier) et président de Franceagritwittos, signe là son premier roman.

Une bête au paradis

Émilienne, éleveuse de porcs et de poules, et sa petite-fille Blanche sont prêtes à tout pour rester sur leurs terres, leur coin de Paradis, nom de la ferme isolée où cette grand-mère a élevé seule ses deux petits-enfants. Blanche ne pourra se résoudre à la quitter même par amour. Une lignée de femmes rurales qui se sont transmis leur force de caractère. Certes la grande tante de Cécile Coulon possède une ferme en Corrèze mais la vision de l'agriculture de la jeune romancière de 29 ans reste malgré tout un peu bucolique. Elle figure malgré tout parmi les auteurs les plus lus de la rentrée littéraire.

Même les arbres s'en souviennent

Lors de l'une des visites régulières qu'il rend à son arrière-grand-père Émilien, Lucas, 30 ans, lui demande d'écrire le récit de sa vie. Ce dernier raconte alors sa naissance en 1915 dans ce hameau du Limousin qui s'est désertifié au fil des années. Pourtant, tous deux aiment aujourd'hui croire qu'il peut renaître. Sensible et plein d'espoir, ce dernier roman de Christian Signol, la célèbre plume de nos campagnes françaises, évoque la transmission entre des générations que tout semble opposer mais qui partagent l'essentiel : le sens de la mémoire et de l'existence.

Ceux qui restent

Qui sont ces hommes et ses femmes qui continuent d'habiter dans les campagnes en déclin ? Le "vrai peuple de la France oubliée" ou des gens coupés du monde moderne et de toute culture, aux idées un peu arrêtées ? Ni l'un ni l'autre selon Benoît Coquard, sociologue à l'Inra qui a enquêté pendant 10 ans dans les zones rurales du Grand Est, mais plutôt des agriculteurs(.rices), ouvriers(.ères), employés(es), étudiants(es), retraités(es), chômeurs(.euses) qui apprécient leur mode de vie populaire et rural où tout le monde se connaît et où l'amitié comme le travail sont importants, même si malheureusement les exploitations agricoles, les usines, les services publics, les commerces disparaissent.

Et d'autres dont la rédaction a déjà parlé

Des livres, successions de témoignages et de réflexions de jeunes producteurs agricoles sur leur parcours et projets, leurs attentes et envies, leur vision de l'agriculture:

Des ouvrages plus techniques :

Des films et documentaires disponibles en DVD, comme :

Plusieurs CD aussi

L'album éponyme de Lilian Renaud , où figure le titre " Quoi de plus beau ", dans laquelle il interpelle le président de la République sur le fléau du suicide des agriculteurs. « Quoi de plus beau que d'avoir de la terre entre les mains » et de plus déplorable que « de mourir sous le poids de » cette même « terre », chante-t-il notamment.

, où figure le titre " ", dans laquelle il interpelle le président de la République sur le fléau du suicide des agriculteurs. « Quoi de plus beau que d'avoir de la terre entre les mains » et de plus déplorable que « de mourir sous le poids de » cette même « terre », chante-t-il notamment. "Les oubliés" de Gauvain Sers avec la chanson qui porte le même nom et "Sur mon tracteur. Dans la première, il chante la désertification du monde rural et la fermeture des écoles. La seconde, elle, est dédiée à ses voisins agriculteurs dans la Creuse. Les paroles sont criantes de vérité comme on peut s'en rendre compte en les écoutant grâce à la vidéo ci-dessous publiée sur Youtube :

Cliquer sur le curseur pour lancer la vidéo.

