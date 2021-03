Politique LR lance 20 propositions sur l'agriculture et l'alimentation

Meilleur étiquetage des produits, « filet de sécurité » pour le revenu des agriculteurs... Les Républicains ont avancé mardi 20 propositions pour relever les « défis » dans l'agriculture et l'alimentation.

Face à une population mondiale qui pourrait atteindre « 10 milliards de personnes dans trente ans », le défi « est de produire davantage et mieux, en répondant aussi à une demande sociétale forte » notamment sur le traçage de produits, a affirmé le président du parti Christian Jacob en ouverture d'une convention sur le sujet.

Fidèle à sa ligne, LR veut « s'opposer à toute baisse du budget de la Pac », a expliqué l'eurodéputée Anne Sander, en plaidant pour « assurer un revenu à nos agriculteurs » avec un « filet de sécurité financé par des fonds européens ». « Nous voulons tous faire monter notre agriculture en qualité, mais il faut être conscients que cette alimentation, cette agriculture doit rester accessible » a-t-elle ajouté, en appelant à « miser sur la recherche et l'innovation » afin de « mieux produire ».

En matière de rémunération LR veut aussi « rééquilibrer » la relation avec la grande distribution et « sanctionner les pratiques abusives » , a affirmé la députée de l'Aube Valérie Bazin-Malgras, en rappelant qu' « un tiers des agriculteurs vivent avec 350 euros par mois ». « On n'est pas dans une logique d'administration, mais il faut prendre en compte le coût de production, et ça peut se faire en partenariat » , a lancé Christian Jacob au patron des magasins Leclerc, Michel-Edouard Leclerc. Pour cette convention, LR avait en effet invité plusieurs intervenants extérieurs tels que le chef Guy Savoy et la patronne de la FNSEA Christiane Lambert.

« La production doit s'organiser. Sur le bio, elle est beaucoup trop atomisée » et « il faut que les producteurs s'organisent face aux centrales d'achat, et on peut les aider » , a affirmé M. Leclerc. Soulignant que « l'agriculture peut être une solution pour lutter contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité », Mme Bazin-Malgras a appelé à mieux rémunérer les agriculteurs qui améliorent le stockage du carbone dans le sol.

Pour « retrouver des formes de compétitivité », LR veut aussi « interdire la surtransposition des normes » européennes et l'importation de produits « qui ne respectent pas nos normes » . « Arrêtons de nous tirer une balle dans le pied », a lancé le sénateur de Haute-Loire Laurent Duplomb.

LR veut aussi « augmenter significativement la part de production nationale dans la restauration collective », et instituer « un système de référencement simplifié pour les producteurs locaux » en grandes surfaces. Car « avec le confinement, les comportements des consommateurs ont évolué » pour privilégier les produits locaux, a relevé le député de l'Aisne Julien Dive. Sur ce point Michel-Edouard Leclerc a assuré que « Leclerc est en train de s'investir pour refranciser l'ensemble des gammes ». Mais « avec la crise du pouvoir d'achat il faut quand même faire gaffe qu'on ne soit pas renvoyés dos à dos », a-t-il ajouté.

Valorisation des métiers agricoles et de leurs filières de formation, amélioration de la gestion et du stockage de l'eau... LR compte enfin développer un étiquetage clair des produits. Il faut « améliorer l'information des citoyens », a ajouté M. Dive, en regrettant qu'« on donne de plus en plus de poids aux lanceurs d'alertes, aux ONG, et de moins en moins aux scientifiques ».

