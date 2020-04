MSA Revalorisation de certaines prestations sociales versées à partir de mai

La plupart des prestations familiales et sociales ont été revalorisées le 1er avril, à hauteur de 0,3 %. Cette augmentation sera effective sur les versements de mai, a précisé la caisse centrale de la MSA.

Comme tous les ans, la majorité des prestations familiales et sociales ont été revalorisées au 1er avril, cette année à hauteur de 0,3 %. La MSA, qui verse des prestations sociales à plus de 210 000 familles, des prestations de solidarité à plus de 115 000 allocataires et des prestations liées au handicap à près de 35 000 familles, a indiqué les nouveaux montants, qui seront effectifs pour les versements de mai.

Ainsi, les montants maximums de la prime d’activité s’élèveront désormais à 553,16 € pour une personne seule sans enfant (829,74€ avec un enfant, 995,69€ avec deux enfants puis 221,26€ de plus par enfant supplémentaire), à 829,74 € pour un couple sans enfant (995,69€ avec un enfant, 1 161,64€ avec deux enfants puis 221,26€ de plus par enfant supplémentaire).

Le montant maximal de l’allocation pour adulte handicapé s'élève désormais à 902,70 €, elle est versée aux personnes en situation de handicap à partir de 20 ans (16 ans sous certaines conditions) et dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 %.

Le montant forfaitaire mensuel du RSA pour un allocataire sans enfant est désormais de 564,78€ et de 847,17€ pour un couple, également sans enfant.

