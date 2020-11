En Irlande Partenariat entre BASF, Boortmalt et la plateforme SAI pour une orge durable

Boortmalt, premier fournisseur mondial de malt pour les secteurs de la brasserie et de la distillation, a choisi de mettre en place AgBalance, l'outil d'évaluation de la durabilité de BASF, en collaboration avec ses 800 producteurs d'orge en Irlande. Un nouveau partenariat entre BASF et la plateforme Sustainable Agriculture Initiative (SAI) permettra également aux agriculteurs de réaliser plus facilement et plus rapidement une évaluation indépendante de la durabilité de leur production agricole.

« Nos clients de la filière boissons attendent une démonstration plus tangible que le malt d’orge que nous fournissons est produit de manière durable », a déclaré Max Potterton, agronome spécialiste de l’orge chez Boortmalt en Irlande. C'est pourquoi le fournisseur a choisi de « mesurer et piloter la durabilité de la production via AgBalance. L'objectif est de s'approvisionner à 100 % en orge durable en Europe d'ici 2030 ».

« AgBalance est un outil numérique facile à utiliser, qui permet aux agriculteurs d’avoir une vision globale de leur exploitation, selon divers critères de durabilité. Les agriculteurs peuvent évaluer non seulement l'empreinte carbone ou l'utilisation de l'eau, mais également d'autres paramètres importants, tels que le rendement, la santé des sols, la biodiversité et les aspects sociaux », explique Julia Harnal, Responsable développement durable et affaires publiques de BASF Agricultural Solutions. « Nous sommes ravis de travailler avec Boortmalt et la plateforme SAI. Le partenariat avec Boormalt et la plateforme SAI aidera à trouver le juste équilibre entre la protection de l'environnement, la productivité agricole et l'acceptation sociétale ». Cet outil utilise les données terrain recueillies sur l'exploitation et compare ces informations avec un panel de données de références d'autres exploitations de la région.

Cela permet « d'identifier les pratiques à améliorer par les agriculteurs pour réduire leur impact sur l’environnement et pour améliorer, en même temps, leur efficacité et leur productivité », précise BASF. « Avec l'intégration du module d'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles de la plateforme SAI dans AgBalance, les producteurs d'orge, fournissant Boortmalt, pourront vérifier plus rapidement et plus facilement les contributions à la durabilité de leurs exploitations agricoles ».





