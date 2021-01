Management Pourquoi et comment favoriser l'intergénérationnel au travail ?

• Cogedis • Terre-net Média

Pour beaucoup d'entreprises, l’intergénérationnel au travail est synonyme de complications managériales. Pourtant, de nombreuses études et expériences ont prouvé que la multiplicité des générations augmente la performance des entreprises. Mais comment favoriser une collaboration générationnelle au sein de l’entreprise ?

Avec l'augmentation de l'espérance de vie, les générations se côtoient de plus en plus dans le cadre professionnel. Dans certaines entreprises, ce sont jusqu’à quatre générations qui se rencontrent :

- Les boomers : nés entre 1945 et 1965, ils ont une vision managériale pyramidale et un fort sentiment d’appartenance à l’entreprise.

- La génération X ou « Gen X » : nés entre 1965 et 1980, ils ont une culture managériale du mérite et du résultat ainsi que le sens de la hiérarchie et de l’autorité.

- La génération Y ou « Digital Natives » : nés entre 1980 et 2000, curieux, ils ont besoin de comprendre pourquoi ils font les choses, le sens de leur mission. Ils ont une capacité à prendre du recul et à se former si nécessaire.

- La génération Z ou « Gen Z » : nés après 2000, ils ont grandi avec la technologie. Ils sont ambitieux et ouverts sur le monde. Constamment connectés, ils sont la génération dite silencieuse.

Améliorer la cohabitation des générations

Malgré leurs différences, ces générations peuvent se révéler complémentaires. Une fois dépassé les aprioris, le mélange des générations s’avère être une véritable richesse pour l’entreprise. Voici quelques techniques à mettre en place pour améliorer la cohabitation :

- Privilégier les équipes multi-générationnelles :

Cela permet d’allier les forces des collaborateurs. Les seniors apportent leur expérience et leur savoir-faire. Les jeunes générations apportent leurs connaissances issues de leurs formations récentes, de la motivation et du dynamisme à l’équipe. Cela permet d’avoir une équipe plus performante et productive.

- Utiliser le reverse mentoring :

Aussi appelé « apprentissage mutuel », il correspond à une transmission, un partage des connaissances entre deux travailleurs. Le principe est que chaque génération peut apprendre à l’autre peu importe l’âge. Le fonctionnement se fait en binôme avec un sénior et un junior. Le sénior apporte son expérience du métier mais aussi de la culture d’entreprise. Le junior pourra quant à lui apprendre de nouvelles manières de travailler au sénior. Cette technique présente également l’avantage de rebooster un travailleur sénior compétent mais lassé.

- Développer la culture d’entreprise

Pour que les générations cohabitent, il faut travailler sur une culture d'entreprise. Ces actions peuvent être des événements collectifs, des repas d’équipe, des formations etc… Elles visent à créer du lien.

Ne pas oublier l'équité

Indispensable à la bonne entente des générations, elle doit être appliquée dans le traitement des salariés. Il faut définir en amont l’ensemble des générations qui se croisent au sein de l’entreprise et leurs attentes. Ce travail permettra de traiter équitablement les besoins des salariés qui ne sont pas forcément les mêmes. Les séniors vont par exemple avoir besoin d’horaires ajustés quand les jeunes générations demanderont plus de flexibilité pour un équilibre entre vie professionnelle et privée.

Dans le cas d’équipes multigénérationnelles, le manager doit s’assurer qu’il y a une bonne communication. Les visions peuvent diverger entre les salariés selon leurs âges. C’est le rôle du manager d’être impartial et de tenir compte des arguments de chaque génération.

À propos de Cogedis



Cabinet d’expertise comptable et groupe multi-spécialiste du conseil en entreprises, Cogedis est implanté sur 33 départements du Grand Ouest et de la région parisienne, avec 900 collaborateurs. Le groupe intervient auprès de 19 000 clients dans de nombreux domaines : expertise comptable, conseil économique, financier, social, fiscal, juridique, ressources humaines, environnement, financement, prévoyance à la gestion de patrimoine et à la transmission/succession. Plus d’informations : Cabinet d’expertise comptable et groupe multi-spécialiste du conseil en entreprises,est implanté sur 33 départements du Grand Ouest et de la région parisienne, avec 900 collaborateurs. Le groupe intervient auprès de 19 000 clients dans de nombreux domaines : expertise comptable, conseil économique, financier, social, fiscal, juridique, ressources humaines, environnement, financement, prévoyance à la gestion de patrimoine et à la transmission/succession. Plus d’informations : https://www.cogedis.com

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net