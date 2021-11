Quinzaine de la transmission/reprise La 6e édition commence aujourd'hui !

La Quinzaine 2021 de la transmission/reprise d'exploitations agricoles, organisée par les chambres d'agriculture, se déroule du 19 novembre au 6 décembre dans toute la France. Objectif : favoriser le renouvellement des générations d'agriculteurs, en sensibilisant tous les publics à cet enjeu, de toutes les manières possibles, en présentiel mais aussi en distanciel : salons, tables-rondes, forums, réunions d'information, formations, entretiens individuels, conférences de presse, install ou farm datings, visites de fermes... Une centaine d'événements sont proposés.

Vous pouvez visualiser l'ensemble des manifestations de la Quinzaine 2021 de la transmission/reprise d'exploitations agricoles sur une carte interactive, disponible sur le site web www.chambres-agriculture.fr. Vous allez céder votre ferme ou souhaitez devenir agriculteur/agricultrice, venez vous informer et vous former, près de chez vous ou plus loin, auprès de spécialistes (conseillers, juristes, notaires, banquiers, etc.) sur le parcours et les démarches à effectuer, les questions à se poser, les organismes à contacter...

Vous pourrez également découvrir de nombreux témoignages et retours d'expériences de cédants et repreneurs, ou des actions locales mises en place avec succès. Dans le cadre de l'opération "Exploitation à céder cherche repreneur", initiée en 2019 et reconduite cette année, des rencontres entre exploitants en recherche de successeurs, et candidats à l'installation sont aussi organisées, par exemple sous la forme de farm ou install datings. En outre, cette 6e édition met l'accent sur la sensibilisation des collectivités locales.

Entreprendre, c’est aussi transmettre. Préparez-vous !

Reprendre, c'est entreprendre. Lancez-vous !

4 chiffres à retenir

D'ici 2026 : 30 % des chefs d'exploitation auront l'âge de la retraite.

Dans 5 ans : 1/5 des terres agricoles changeraient de main.

Chaque année : 10 000-15 000 installations pour 20 000 cessions.

Au programme, en Bretagne entre autres :

L'Indre-et-Loire réitère, pour la 3e fois, son Rallye des fermes à reprendre. Les 20 et 21 novembre, tous ceux qui sont intéressés par l'élevage, quels que soient « l'état d'avancement de leur projet » et leur région d'origine, peuvent « découvrir le département, son agriculture, son maillage socio-économique », son patrimoine historique et touristique, les possibilités de loisirs... Ceci grâce au salon Ferme expo à Tours, à la visite de quatre élevages, d'entreprises de l'amont et l'aval, de sites de tourisme, ainsi que via des soirées d'échanges avec des professionnels. La nouveauté : « les frais (hébergement, restauration, déplacements, etc.) sont entièrement pris en charge par la Région et des partenaires locaux. »

Voir la présentation de l'événement et des témoignages d'anciens participants :

Certaines régions ont même pris un peu d'avance ! Dans les Hauts-de-France par exemple :

Ou dans la Drôme :

