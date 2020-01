23e RDV agri L'agriculture de conservation des sols à la pointe en betteraves, patates, lin

« Les patatiers, betteraviers et liniers du GIEE Sol en Caux en Seine-Maritime sont les producteurs les plus avancés que je connaisse en agriculture de conservation des sols », déclare l'agriyoutubeur Thierry agriculteur d'aujourd'hui pour présenter son 23e RDV agri, diffusé en direct ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube.

Lire aussi le reportage chez Marc Bouquet, agriculteur et membre de Sol en Caux : « La clé de voûte de mon système en TCS : l’observation »

Pour étayer ses dires, il évoquera, avec son président Jacques Decools, les actions menées par cette association créée en 2013. À travers ce collectif, une quinzaine d'exploitants agricoles tentent en effet de limiter l'impact de leurs pratiques agricoles sur leurs parcelles sujettes à l'érosion. Plus d'infos dans quelques heures...

RDV agri, c'est quoi ?



état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc).

RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h.