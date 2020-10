Préserver les terres agricoles Récolte : une plateforme pour inciter collectivités et citoyens à agir

Terre de liens et l'Inrae se sont associés pour créer la plateforme collaborative Récolte, avec un double objectif : recueillir les initiatives menées pour préserver le foncier agricole, et encourager les collectivités et les citoyens à s'engager dans des démarches de ce type.

Hébergée sur le site internet de Terre de liens, la plateforme collaborative Récolte vise à collecter les « expériences innovantes de gestion du foncier agricole », dans le but de « sauvegarder les terres et favoriser l'installation des jeunes agriculteurs ». « En France, 88 ha voués à l'agriculture disparaissent chaque jour et la moitié des agriculteurs partiront à la retraite d’ici 10 ans », rappellent l'association et l'Inrae, avec lequel elle a conçu cet outil.

« La préservation des terres agricoles est au cœur de l’adaptation de l’agriculture aux attentes de la société en matière d’environnement et d’alimentation. Il y a donc un enjeu majeur à outiller les acteurs locaux et les politiques publiques et progresser vers une gestion du foncier favorable à la transition agricole et alimentaire des territoires », poursuivent les deux organismes. C'est pourquoi le site internet comporte également un « projet de sciences participatives » pour faciliter cette dernière.

88 ha de terres agricoles disparaissent chaque jour.

Partager les solutions qui ont fait leurs preuves

Concrètement, il doit permettre de :

faire connaître les actions possibles pour protéger les terres agricoles ,

, promouvoir les initiatives des collectivités dans ce domaine,

partager les solutions qui ont fait leurs preuves entre les différents personnes intervenant dans ce secteur : élus et techniciens des collectivités, services de l’État, bureaux d’étude, organisations professionnelles agricoles, organismes nationaux à vocation agricole et rurale, chercheurs, agriculteurs et porteurs de projets agricoles, citoyens.

Fédérer autour d'une gestion foncière durable

Chaque initiative est répertoriée sur une carte interactive et présentée sous forme de fiches regroupées sur la page d'accueil. Le site web est collaboratif puisque les internautes peuvent eux-mêmes en créer de nouvelles, les actualiser ou les enrichir. Tous les porteurs de projets et ceux qui y ont participé peuvent être contactés. Des séminaires et des ateliers sont également organisés. Derrière, il s'agit de « structurer un réseau d’acteurs français autour de la gestion durable des terres agricoles ».

Pour Gilles Pérole, adjoint au maire de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), « toutes les collectivités locales devraient consulter Récolte. La diversité des démarches recensées permet réellement de comprendre comment construire un projet local réussi en termes de foncier agricole ». Selon Terre de liens, la plateforme illustre parfaitement l'esprit « innovant » à l'origine de l'association, dont la mission principale est de proposer « de nouveaux outils pour enrayer la disparition des terres et faciliter l’accès au foncier agricole ». Quant à l'Inrae, il estime que le site web s'inscrit « dans la démarche de sciences ouverte et participative pour l’innovation de l'institut ».

Comprendre comment construire un projet local réussi. Gilles Pérole, adjoint au maire.

