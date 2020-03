Concours Serez-vous l’une des « graines d’agriculteurs » 2020 ?

• Alice Garrez • Terre-net Média

Le concours Graines d’agriculteurs, créé en 2009 et organisé depuis 2017 par Terres Innovantes (fonds de dotation du syndicat Jeunes Agriculteurs) récompense les agriculteurs nouvellement installés ayant des projets innovants. Le thème cette année : la communication et la pédagogie.

L’édition 2020 du concours Graines d’agriculteurs est placée sous le signe de la communication et de la pédagogie. Elle s’adresse aux agriculteurs installés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018 dans toute la France. Pour concourir, il suffit d’avoir une activité ou un projet agricole innovant : intervention dans des établissements scolaires, organisation de journées portes ouvertes, création de plateformes d’échanges avec les consommateurs (sur Facebook, Youtube, etc.)

Les valeurs encouragées chez les candidats sont avant tout « le sens de l’entreprenariat agricole, la vision à long terme, la durabilité de la démarche, l’inventivité au niveau des produits et méthodes, le "business model" ainsi que la capacité à servir de référence pour d’autres producteurs ». La sélection se fera sur la performance « économique, la qualité et la cohérence » des initiatives. L'objectif derrière est de « sensibiliser les citoyens aux enjeux et évolutions de l'agriculture et du métier d'agriculteur ». À la clé, un chèque de 3 000 euros et un « coup de projecteur pour les lauréats » : un reportage photo et vidéo sur leur ferme.

Jusqu'au 16 avril pour déposer sa candidature

Les jeunes producteurs pourront déposer leurs candidatures (multi-filière) jusqu’au 16 avril (les organisateurs ambitionnent d'en recevoir 150 à 200 cette année). À la fin du mois, le jury sélectionnera les 10 finalistes de chaque catégorie et il y aura une validation par le ministère de l’agriculture. Les reportages écrits, photos et vidéos seront réalisés en juin. Le public pourra voter en ligne pour sa "graine d’agriculteur" préférée à partir de fin juin-début juillet jusqu’en août. La remise des prix aura lieu du 11 au 13 septembre 2020 à Corbières dans les Alpes-de Haute-Provence lors des Terres de Jim.

Le concours est organisé par Terres Innovantes (le fond de dotation de Jeunes Agriculteurs) en lien avec des partenaires historiques de l’agriculture tel que le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, l’Union des industries et de la protection des plantes (UIPP), le Crédit Agricole, Groupama, Total, la Confédération nationale de l’élevage, la fondation Avril ou encore l’Académie d’agriculture de France.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net