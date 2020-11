Top articles Tendances météo et infos machinisme sur le devant de l'actu

Sophie Guyomard Terre-net Média

Quel temps fera-t-il cet hiver ? Cette question interpelle beaucoup de lecteurs de Terre-net et les dernières prévisions de MeteoNews à ce sujet aussi. Parmi les autres sujets de la semaine : la présentation du chauffeur à induction de Sparex, l'installation par APV d'un semoir pneumatique PS 500 sur sa gamme de herses étrilles grande largeur, le risque JNO sur les céréales d'hiver et le lancement du concours Miss et Mister agri 2021.

