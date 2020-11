Herse étrille Le semoir pneumatique PS 500 APV de 500 l installé sur les modèles Vario

APV installe son semoir pneumatique PS 500 sur sa gamme de herses étrilles grande largeur. Le système permet de semer avec précision grâce à l'entraînement hydraulique et offre suffisamment de capacité pour répondre aux besoins des exploitations qui s'équipent des modèles grande largeur.

L'Autrichien APV, spécialisé dans le semoir pneumatique, installe une trémie de 500 l sur ses herses étrilles. Une capacité ne connaissant pas d'équivalent sur le marché, destinée à équiper les herses étrilles de 9 à 12,2 m de largeur de travail. Le débit de l'outil atteint souvent 10 ha/h et le positionnement des graines en surface est précis. Le constructeur ajoute la possibilité de piloter le semoir directement via les fonctions Isobus du tracteur.

En clair, il s'agit du modèle PS 500 d’APV, équipé de l'option de pilotage via Isobus, pouvant s'installer sur n'importe quel outil. Le constructeur propose d'équiper sa version haut de gamme dévoilée au dernier Sima et baptisée Vario. Celle-ci bénéficie d'un réglage hydraulique, centralisé et continu, de la pression à la pointe de chaque dent.

Bloc ressort individuel pour exercer une pression homogène sur chaque dent

L'agriculteur peut aussi travailler avec une pression nulle en fonction du stade auquel il souhaite intervenir. Un paramètre indispensable pour travailler à un stade précoce de la culture à désherber. Les dents ont un diamètre de 8 mm et disposent d’un bloc-ressort individuel. Le dispositif exerce la même pression au sol, quel que soit le micro-relief rencontré.

Cela permet par exemple d’étriller même dans les cultures en buttes, telles que les pommes de terre. La pression des dents reste homogène au niveau de la crête de butte, du flanc et de l’inter-rang. Contrairement aux équipements classiques, chaque dent Vario est suspendue indirectement et logée de manière à pivoter dans le châssis. Celles-ci peuvent bouger vers l’arrière ou vers le haut, pas latéralement.

Dosage précis à commande électrique

Le modèle PS 500 M2 offre suffisamment d'autonomie en semences pour répondre aux besoins des grandes exploitations. C'est d'ailleurs celui qui équipe grand nombre d'outils de travail du sol. Le rouleau de dosage à commande électrique est précis et le système de transport pneumatique, dont la turbine est entraînée hydrauliquement, transporte les semences via les tuyaux flexibles. Le boîtier de commande peut profiter d'un écran tactile en couleur. Il pilote le débit, le calibrage et alerte l'opérateur lorsque le niveau de la trémie est faible. Si le tracteur est compatible Isobus, le terminal du tracteur prend alors le relais !

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net