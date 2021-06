Sucre Tereos repasse dans le rouge, perte nette de 133 millions d'euros en 2020/21

Le groupe sucrier Tereos (Béghin Say) est repassé dans le rouge avec une perte nette de 133 millions d'euros lors de son exercice décalé 2020/21, imputable pour plus de moitié à des dépréciations d'actifs, a-t-il annoncé mercredi.

Il a affirmé vouloir tourner « la page de sa stratégie de volume et de croissance externe », à l'origine d'une grave crise de gouvernance, qui a conduit des coopérateurs en désaccord avec les dirigeants historiques à prendre la direction du groupe fin 2020, et s'est fixé comme objectif de faire passer sa dette nette sous les deux milliards d'euros d'ici 2024, contre plus de 2,5 milliards actuellement. Deuxième groupe sucrier mondial, Tereos avait réalisé un chiffre d'affaires en léger recul en 2020/2021, à 4,3 milliards d'euros.

Avec d'autres coopérateurs opposés à la stratégie de diversification internationale de son prédécesseur Alexis Duval, Gérard Clay avait pris fin décembre la tête du conseil de surveillance au terme d'une bataille judiciaire au sein même des instances de direction du groupe, semblant mettre ainsi un terme à une crise de gouvernance au long cours. C'est la première fois que la nouvelle direction du groupe coopératif présente ses résultats annuels. Quelques jours à peine après sa prise de contrôle du groupe coopératif, la nouvelle direction de Tereos avait écarté toute rumeur de fermeture d'usines. « Nous nous engageons, avec le conseil de surveillance et le directoire, à assurer la pérennité économique et humaine de Tereos. La performance et la compétence de la coopérative seront renforcées », avait indiqué Gérard Clay, tout nouveau président du conseil de surveillance dans un communiqué. Interrogé sur l'hypothèse de fermetures d'usines, il avait précisé que ce n'était « absolument pas » à l'ordre du jour.

Reste que le groupe avait indiqué à la mi-février, lors de la présentation des résultats du troisième trimestre, faire du désendettement « l'une de ses priorités » et avait précisé procéder « dans ce cadre » à « une revue du portefeuille d'actifs ».

