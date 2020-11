Corse Trois tonnes de clémentines pour remercier les soignants

• AFP

Des producteurs ont offert trois tonnes de clémentines aux hôpitaux d'Ajaccio, Bastia et Corte pour remercier les soignants de leurs efforts face au Covid-19 et de l'encadrement médical des 900 saisonniers marocains venus dans l'île récolter les agrumes.

« L'AOP fruits de Corse a fait don de l'équivalent de trois tonnes de fruits aux hôpitaux d'Ajaccio et Bastia hier et à l'hôpital de Corte aujourd'hui à raison d'une tonne chacun », a indiqué jeudi à l'AFP Pedro Dias, le directeur de cette AOP qui regroupe 90 % de la production de clémentines corses.

« Nous voulions témoigner de notre solidarité envers le personnel soignant des hôpitaux face à cette seconde vague du coronavirus et les remercier pour l'action de dépistage menée au mois d'octobre avec nous lors de la venue des 900 travailleurs saisonniers », a-t-il expliqué.

Un protocole sanitaire et diplomatique « exceptionnel » avait été mis en place entre la France et le Maroc pour organiser la venue en octobre de ces 900 saisonniers. Tous ces travailleurs marocains ont été testés au Covid-19 au départ et à l'arrivée, puis sept jours après leur arrivée, avait déclaré début octobre à l'AFP Didier Leschi, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

« Le personnel hospitalier a été très présent pour effectuer tous les tests antigéniques dès l'arrivée de chacun des ouvriers » venus du Maroc par cinq avions affrétés par les producteurs de clémentines, s'est félicité Pedro Dias.

« On voulait simplement les remercier du travail quotidien et leur dire de tenir bon. C'est notre manière de leur donner un petit peu de vitamine C et un petit peu de soleil dans cette période difficile ».

À l'hôpital de Bastia, ces clémentines vont être « données aux personnels qui ont participé au dépistage des travailleurs saisonniers et le reste sera distribué avec les repas des personnels », a précisé à l'AFP le directeur, Jean-Mathieu Defour.

L'AOP Fruits de Corse compte 160 producteurs cultivant 1 500 hectares. Ces clémentines sont destinées à 95 % au marché français, selon l'AOP qui précise que la récolte se passe bien, favorisée par une bonne météo.

