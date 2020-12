Financement et Noël participatifs Des cartes cadeaux sous le sapin pour soutenir des projets agricoles

Concrétiser ses projets professionnels et personnels, c'est ce que l'on souhaite souvent pour la nouvelle année, pour soi-même, ses proches et connaissances. Pour que le voeu de s'installer ou de développer l'activité de la ferme se réalise, la plateforme de financement participatif Blue Bees lance une carte cadeau permettant à ceux, à qui elle est offerte, de soutenir des agriculteurs.

Ho! Ho! Ho! Dans notre hotte du Noël joyeux et responsable, découvrez la carte-cadeau Blue Bees ! Offrez-la à vos... Publiée par Blue Bees sur Vendredi 13 novembre 2020

En trouvant, au pied du sapin, la carte cadeau Blue Bees, c'est l'ouverture d'une cagnotte à son nom sur la plateforme de financement participatif que les bénéficiaires se voient offrir. Ils pourront ensuite sélectionner les projets agricoles qu'ils ont envie d'aider et les contreparties auxquelles ils ont droit.

Une idée originale de cadeau de Noël qui fera au moins deux heureux : celui qui reçoit la carte et l'agriculteur soutenu ! Pour Noël et Nouvel An, cette année « plus que jamais, la solidarité des Français peut tout changer » pour les producteurs et productrices agricoles, insiste Blue Bees sur son site internet. L'entreprise a collecté 2 millions d'euros en 2020, soit 25 % de plus qu'en 2019, qui ont permis d'aider 130 porteurs de projets en agriculture.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net