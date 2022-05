« Ty an douar » Une station de recherche bretonne pour accompagner la transition agroécologique

Arvalis-Institut du végétal a inauguré, le 19 mai dernier, sa 27e station expérimentale située à Ploërmel, nommée « Ty an douar ». Selon l'institut technique, cette dernière a pour mission d’aider à la mise au point et au développement de systèmes de production multiperformants au profit des agriculteurs et de leurs filières.

« La station de recherche appliquée de Bretagne "Ty an douar" – qui signifie "Maison de la terre" en breton – oriente son activité sur une recherche qui permet de soutenir des agricultures de précision, performantes et résolument durables, indique Arvalis. Par exemple, des techniques innovantes de protection intégrée des cultures sont expérimentées. Équipée de nouvelles technologies de pointe, la station met au cœur de sa mission l’innovation agronomique, accompagnant la transition agroécologique, spécifique aux conditions pédoclimatiques du territoire. » Parmi les sujets de recherche prévus : « l’étude des sols et des interactions climat/sols/plantes ainsi que l’adaptation au dérèglement climatique et la participation à son atténuation ».

[EN DIRECT] La station de recherche appliquée de Bretagne "Ty an douar" d'@Arvalisofficiel à Ploërmel officiellement inaugurée??par Anne-Claire Vial, présidente de l'Institut, et Georges Galardon, président de la commission d'orientation professionnelle bretonne. ?? pic.twitter.com/gB6JlVtbS9 — Arvalis (@Arvalisofficiel) May 19, 2022

Localisée à Ploërmel dans le Morbihan, la station a vocation à interagir avec les agriculteurs bretons, les entreprises des filières agricoles et les acteurs régionaux du développement. Sa construction a d’ailleurs bénéficié du soutien de la Région Bretagne.

Elle se compose d’un espace de formation, d’un laboratoire et de locaux techniques et accueille une équipe d’une dizaine de collaborateurs permanents. L'ensemble est d'ailleurs installé à proximité du lycée agricole La Touche, qui met à disposition d'Arvalis les surfaces agricoles où sont réalisés les essais agronomiques. Pour l'institut technique, « l’interaction des deux établissements a vocation à valoriser une recherche ouverte et collaborative et à renforcer les synergies entre les entreprises de R&D et la formation initiale ».

