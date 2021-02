Actualités Xavier Niel va financer une école gratuite d'agriculture

L'objectif de cette école, qui verra le jour dans la commune de Lévis-Saint-Nom (Yvelines), est de former « un public adulte en reconversion professionnelle afin d'être salarié agricole ou repreneur » d'exploitation, a précisé la source.

« Il y aura tout un écosystème sur place, de startup, d'espaces partenaires, d'espaces d'expérimentation », a-t-elle ajouté, précisant que 2 000 personnes seront formées chaque année au sein de cette école baptisée « Hectar ».

Le magazine Capital a affirmé mercredi que le milliardaire - qui a déjà lancé l'école 42, une formation gratuite en informatique - sera associé à Audrey Bourolleau, ancienne conseillère agriculture d'Emmanuel Macron à l'Elysée. « L'établissement sera semble-t-il opéré par une société créée pour l'occasion, S4H, au capital de 100 000 euros, détenue à 51 % par Audrey Bourolleau et à 49 % par NJJ Exclusive, la société personnelle de Xavier Niel », a détaillé le magazine.

Avec une surface qui dépasse les 600 hectares, l'école comportera une cantine de 200 places, des cultures certifiées bio ou encore une laiterie qui produira du lait et du fromage.

- Waouh on va pouvoir apprendre l'agriculture gratos !



- Bah ça existe depuis 170 ans, du CAP à ingénieur en passant par véto !



- Non ??? Où ?



- Dans les lycées et CFA agricoles ?? @Agri_Gouvhttps://t.co/dPB8QWYEqw