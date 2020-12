Brexit Appel au sommet entre Londres et Bruxelles pour débloquer la négociation

A l'issue d'une nouvelle intense semaine de discussions à Londres pour tenter de nouer un accord de libre-échange, les négociateurs européen Michel Barnier et britannique David Frost ont conclu vendredi soir que « les conditions d'un accord ne son pas réunies, en raison de divergences importantes ».

« Nous sommes convenus de suspendre les discussions », ont-ils ajouté sur Twitter, annonçant que la présidente de l'exécutif européen et le chef du gouvernement britannique « discuteront de l'état des lieux » samedi après-midi.

After one week of intense negotiations in London, together with @DavidGHFrost, we agreed today that the conditions for an agreement are not met, due to significant divergences on level playing field, governance and fisheries.