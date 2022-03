Guerre en Ukraine Auchan assume rester en Russie, une décision justifiée «du point de vue humain»

• AFP

Le PDG d'Auchan Retail International Yves Claude a défendu dimanche le maintien des activités du groupe en Russie, un choix « pas simple » après l'appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky, car « partir serait imaginable sur le plan économique mais pas du point de vue humain ».

Interpellé par Volodymyr Zelensky devant le Parlement français mercredi sur son activité en Russie, où il est présent depuis une vingtaine d'années et emploie 30 000 personnes, Auchan a décidé de se maintenir dans le pays même s'il y prévoit des pertes pour 2022, explique Yves Claude dans une interview au Journal du Dimanche. En Russie, où Auchan réalise 10 % de ses ventes mondiales, « nous avons un positionnement de discounter et nous pensons contribuer en période de forte inflation à protéger le pouvoir d'achat des habitants », ajoute-t-il, précisant ne pas vouloir priver ses salariés, dont 40 % sont actionnaires, de leur emploi et ses clients de leur pain quotidien.

« Il est facile de nous critiquer, mais nous on est là, on fait face et on agit pour la population civile », répond-il aux critiques qui appellent l'Association familiale Mulliez (Leroy Merlin, Auchan ou Decathlon) à quitter la Russie, estimant que ses enseignes font d'elle un des plus gros contribuables pour le budget de l'État russe. Yves Claude, récemment nommé à la tête d'Auchan Retail et d'Auchan France, rappelle qu'Auchan a suspendu ses investissements en Russie et que sa filiale (232 magasins et des activités de commerce en ligne) y fonctionne « en autarcie ».

Comme d'autres groupes, il fait également valoir qu'un retrait exposerait ses dirigeants locaux à des poursuites et renflouerait les capitaux russes, une décision « contre-productive ». « Je me pose des questions tous les jours, car la décision n'est pas simple à prendre, mais je suis convaincu que c'est la bonne. Je me sens soutenu par mes actionnaires, mes collaborateurs et nos partenaires sociaux » mais aussi par des hommes politiques, affirme Yves Claude, interrogé sur les conséquences de ce maintien sur l'image du groupe. Il conclut en affirmant ne pas « ressentir » de débats intenses au sein de l'Association familiale Mulliez, qui emploie 77 500 personnes en Russie.

En Ukraine, où Auchan opère 43 magasins (6 000 employés), les conditions sont « extrêmes » et des rupture de stocks de produits frais ont commencé à être observées car 90 % des produits venaient de l'intérieur du pays. Des solutions d'approvisionnement depuis les pays limitrophes ont été mises en place cette semaine, précise le PDG. Une centaine d'employés ukrainiens ont été accueillis par leurs homologues à l'étranger et seront recrutés ailleurs par le groupe, dont les actionnaires consacreront une partie du dividende pour aider les réfugiés, explique-t-il encore.

