Brexit Boris Johnson appelle à se préparer à un « no deal »

• AFP

Le Royaume-Uni a jugé vendredi les négociations post-Brexit terminées, le Premier ministre Boris Johnson conditionnant leur poursuite à « un changement fondamental » du côté des Européens, sans quoi le divorce se ferait sans accord au 1er janvier malgré le choc économique redouté.

Les discussions ont viré à l'aigre après le sommet européen de jeudi, où les 27 ont exigé des concessions de Londres, tout en disant vouloir continuer pour parvenir à un accord de libre-échange avant l'année prochaine, quand les règles européennes cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni.

Mais le Royaume-Uni lui a refusé net vendredi et menace de tourner les talons sans accord, synonyme de quotas et droits de douanes entre les 27 et Londres, qui refuserait l'accès aux eaux britanniques aux pêcheurs européens.

« Il ne semble y avoir aucun progrès de la part de Bruxelles donc ce que nous leur disons, c'est: venez nous voir en cas de changement fondamental d'approche, sinon cela nous va très bien de parler des détails pratiques » d'une sortie sans accord, a averti Boris Johnson.

Le dirigeant conservateur, qui avait unilatéralement fait du Conseil européen une date-butoir, a répété qu'il est prêt à un « no deal » où les échanges sont régis par les règles de l'Organisation mondiale du Commerce.

Bruxelles estime qu'un compromis pour un accord de libre-échange doit être trouvé d'ici à la fin du mois.

« Pas de base » pour négocier

Lors du sommet jeudi, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE ont demandé à ce que Londres fasse « le nécessaire pour rendre un accord possible », semblant durcir leur position par rapport aux échanges plus tôt dans la semaine entre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Celle-ci a assuré malgré tout que des négociateurs européens se rendraient à Londres la semaine prochaine « pour intensifier » les discussions, s'attirant une réponse sèche des Britanniques.

« De notre point de vue, les négociations commerciales sont finies. L'UE y a de facto mis fin », a affirmé le porte-parole de Boris Jonhson.

Selon Downing Street, le négociateur britannique David Frost s'est entretenu vendredi avec Michel Barnier pour lui confirmer qu'il n'y avait en l'état « pas de base pour des négociations lundi », tout en s'accordant pour lui reparler de nouveau la semaine prochaine.

Des différends sur « tout, tout ! »

Les discussions butent toujours sur trois sujets: l'accès pour les Européens aux poissonneuses eaux britanniques, les garanties réclamées à Londres en matière de concurrence - malgré de récents progrès - et la manière de régler les différends dans le futur accord.

« Ils veulent continuer à contrôler notre liberté législative et notre secteur de la pêche d'une manière qui est complètement inacceptable », a accusé vendredi Boris Johnson, relevant qu'il ne reste « plus que dix semaines avant la fin de la période de transition » suivant la sortie de l'UE, intervenue officiellement le 31 janvier dernier.

Les discussions entre Londres et les 27 sur le Brexit « achoppent sur tout, tout », bien au-delà de la pêche, a regretté le président français Emmanuel Macron. « Le problème est loin d'être seulement la pêche, il est beaucoup plus fondamental, a-t-il affirmé, notre principal problème sont des règles de concurrence loyale ».

Un accord sur la relation commerciale post-Brexit nécessite « des efforts, en particulier du Royaume-Uni », qui a-t-il affirmé « a encore plus besoin que nous d'un accord ».

« Profondément déprimée » par la tournure des événements, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon (indépendantiste) a déploré que chaque heure consacrée au Brexit était une heure perdue dans la lutte contre le Covid-19.

De son côté, le maire travailliste de Londres Sadiq Khan a plaidé pour une extension de la période de transition - écartée à maintes reprises par le gouvernement - soulignant que « chaos » et « incertitude » d'un « no deal » sont « la dernière chose dont Londres a besoin ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net