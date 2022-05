Sécheresse Castex promet que le gouvernement « ne laissera pas tomber les agriculteurs »

Face à l'épisode de sécheresse actuel qui menace les récoltes, Jean Castex a martelé jeudi que l'exécutif « ne laissera pas tomber les agriculteurs », lors d'un déplacement dans le Vaucluse qui serait « vraisemblablement » le dernier de son mandat de Premier ministre.

« Le mot d'ordre est clair : nous ne laisserons pas tomber nos agriculteurs », a déclaré Jean Castex depuis Aubignan, où il venait de visiter un bassin de rétention d'eau. Alors que selon Météo-France, deux-tiers de la France connaissent déjà des sols « secs à très secs » en raison d'un « manque de pluie quasi continu depuis septembre », le Premier ministre a indiqué que le gouvernement « aviserait en fonction des demandes de la profession s'il y a nécessité » de nouvelles aides d'urgence.

En début de semaine, le ministère de l'agriculture et celui de la transition écologique avaient annoncé le doublement de l'enveloppe (de 20 à 40 millions d'euros) à destination des agriculteurs désireux d'investir dans du matériel permettant d'optimiser la consommation de l'eau. Et le gouvernement avait par ailleurs annoncé fin avril que les agences de l'eau pourraient dépenser 100 millions d'euros supplémentaires pour aider les filières agricoles à s'adapter ou créer des retenues d'eau.

Aux côtés de nos agriculteurs dans le Vaucluse avec @JeanCASTEX et @b_abba.

« Nourrir les Français plutôt que laver les voitures et arroser les golfs »

Le ministre de l'agriculture Julien Denormandie a aussi rappelé jeudi que « la priorité est d'arrêter de laver les voitures et arroser les golfs pour nourrir les Français », notamment dans la quinzaine de départements déjà soumis à des restrictions d'eau. Messieurs Castex et Denormandie, ainsi que la secrétaire d'État à la biodiversité Bérangère Abba, ont constaté les effets de la sécheresse à Jonquières, où Sébastien Mazoyer fait pousser blé, colza, tournesol et pois chiches. Sur le blé, « on a déjà perdu 30 % de la récolte par rapport à l'année dernière. Le grain ne se remplit pas », a-t-il témoigné. Quant au tournesol, « vu la météo, les rendements ne seront pas bon », a-t-il ajouté.

Pour Jean Castex, ce déplacement, décidé à la dernière minute, intervient alors que l'incertitude règne sur la date précise de sa fin de mandat à Matignon. Était-ce son « dernier voyage », selon les mots du maire de Jonquières Louis Biscarrat ? « Vraisemblablement », a-t-il répondu. « Mon quasi dernier », a-t-il rectifié un peu plus tard, en saluant les employés de la préfecture du Vaucluse où il fut secrétaire général de 1999 à 2001. Jean Castex est encore attendu dimanche à Rome où il doit conduire la délégation française pour la canonisation de Charles de Foucauld.

