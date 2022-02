Chambres d’agriculture Des propositions pour accompagner chaque agriculteur dans son projet

Dans le cadre des élections présidentielle et législatives à venir, les chambres d’agriculture formulent un certain nombre de propositions à destination des candidats pour les appeler à soutenir « la multiperformance » et les transitions de l’agriculture, à travers un accompagnement plus personnalisé des projets et des dispositifs d’aides à la modernisation.

« Un agriculteur, un projet », c’est ce que défendent les Chambres d’agriculture auprès des candidats à l’élection présidentielle et aux élections législatives qui vont suivre. Pour accélérer les transitions, « l’enjeu, c’est d’aller vers une massification forte, et donc de ne plus chercher à mettre l’agriculteur dans une case », a expliqué Sébastien Windsor, président des chambres d’agriculture, en présentant les grandes lignes de ces propositions le 24 février.

Accompagner les transitions

Les transitions économiques, sociétales et climatiques constituent le premier axe d’action des chambres, qui proposent en ce sens plusieurs mesures, notamment un « chèque conseil », « visant à accompagner l’agriculteur justement pour la création de son projet », précise Sébastien Windsor. 45 M€/an seraient nécessaire pour ainsi accompagner au moins 10 000 agriculteurs par an dans la mise en œuvre des leviers de transitions.

Cet axe comporte d’autres mesures, comme les mesures de transition de la future Pac, insuffisamment dotées selon les chambres d’agriculture qui souhaitent faire passer leur budget dédié de 22 M€ à 80 M€. Par ailleurs, mener à bien ces projets de transition doit aussi passer par des aides à l’investissement pour l’agroéquipement, les nouvelles technologies… Notamment en prolongeant les dispositions de France Relance à hauteur de 300 M€, proposent les chambres.

Ces dernières souhaitent également voir renforcer leur rôle d’appui à l’installation. « On a besoin de rendre la mission de service public des chambres plus efficace, donc de renforcer sa mission et ne pas labelliser 50 personnes pour s’occuper de l’installation », rappelle Sébastien Windsor, pour qui il est dans l’ADN des chambres de coordonner ce type de mission, en s’appuyant sur les personnes compétentes.

Le numérique a également une place importante dans les propositions des chambres d’agriculture, qui demandent un soutien au développement des outils d’aide à la décision, mais aussi un système d’identification des bovins accessibles à tous les utilisateurs par voie numérique.

Créer de la valeur dans les territoires

Les chambres d’agriculture avancent également des mesures pour créer davantage de valeur dans les territoires, comme la mobilisation de 50 M€ par an pour le développement de petites filières à l’échelle d’un territoire.

Parallèlement, le développement des filières sous signe officiel de qualité et d’origine (SIQO) doit être encouragé, et la communication sur ces produits de qualité renforcée, notamment via l’obligatoire de l’indication de l’origine sur les produits alimentaires, y compris transformés, et dans la restauration collective.

Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, « nous portons également des demandes au niveau de l’Union européenne, notamment l’étiquetage d’origine et l’évolution du code des marchés publics pour permettre le critère local », précise Sébastien Windsor, qui attend en outre un réel portage des clauses miroirs.

Autre proposition, pour favoriser le développement du label bas carbone, les chambres demandent le financement par les fonds public d’un outil numérique permettant de synthétiser toutes les méthodes de diagnostic carbone, afin d’aider les conseillers dans la réalisation de bilans carbone globaux sur les exploitations.

Au total, une soixantaine de propositions seront portées par les chambres d’agriculture auprès des politiques, et ce dès le salon de l’agriculture qui s’ouvre samedi et où les élus et candidats se rendent généralement nombreux.

