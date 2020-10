Confinement Le Modef incite à soutenir les producteurs

Alors que la France connaît désormais un nouveau confinement pour lutter contre la progression de la pandémie de Covid-19, le Modef s’inquiète des conséquences pour les exploitants familiaux et appelle à soutenir les producteurs et à consommer local.

« Les grands gagnants de ce confinement vont être l’industrie agroalimentaire et la grande distribution au détriment des exploitants familiaux », déplore le Modef qui, à l’aube du confinement, demande à ne pas oublier les petits producteurs en vente directe « car ils représentent plus de 10 % du marché de l’alimentation en France ».

Si les marchés devraient bien, cette fois, être maintenus (sauf décision contraire des préfets), le Modef incite également les consommateurs à se rendre chez les producteurs qui pratiquent la vente directe et demande à ce que « les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans les fermes soient ajoutés à la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire ».

Le syndicat demande par ailleurs la réouverture des restaurants et des bars sur tout le territoire avec les protocoles mis en place, un lancement de campagne publicitaire en incitant les consommateurs à manger et consommer français, et l’activation du Fonds National de Gestion des Risques Agricoles (FNGRA) pour les producteurs qui seront dans l’impossibilité de commercialiser leur production.

