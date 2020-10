Reconfinement Les marchés couverts et de plein air resteront ouverts

Alors que pendant le confinement du printemps dernier, les marchés de plein air avaient été fermés, puis réouverts sous conditions, tandis que les marchés couverts avaient dû fermer, le gouvernement a cette fois été clair : tous les marchés pourront rester ouverts.

Malgré le reconfinement, qui sera effectif à partir de minuit le 30 octobre, « les marchés - couverts ou en plein air - restent ouverts, comme les parcs et jardins », a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à la radio le 29 octobre.

Cette annonce est un point positif pour les agriculteurs, pour qui les marchés constituent un débouché important, et ce d’autant plus que la fermeture des restaurations collectives et hors foyer va de nouveau entraîner des pertes de débouchés…

Avant la prise de parole d’Emmanuel Macron, le 28 octobre, la Confédération paysanne avait d’ailleurs interpellé le président sur Twitter, rappelant que les marchés de plein air étaient « bien aérés » : « vous n'allez pas nous refaire le coup de la fermeture des marchés, en laissant les grandes surfaces ouvertes, n'est-ce pas ?! ».

