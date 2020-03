Fermeture des marchés La FNAB et la Conf’ recensent les outils de vente directe

DJ Terre-net Média

Suite à la fermeture des marchés de plein vent, annoncée le 22 mars par le Premier ministre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, la Confédération paysanne et la Fédération nationale de l’agriculture biologique rappellent que d’autres moyens de distribution sont possibles, et listent les plateformes et les initiatives locales dédiées aux circuits courts.

