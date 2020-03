Coronavirus Le gouvernement remercie la filière agroalimentaire

Dans un courrier commun, les ministres de l’économie et de l’agriculture ont remercié les acteurs de la fabrication et de l’approvisionnement alimentaire des Français dans cette période de crise.

« Dès le début de la crise, dès que les premiers signes d’inquiétude ont saisi nos concitoyens, vous avez répondu présents. La sécurisation du processus de fabrication et d’approvisionnement des denrées alimentaires est un enjeu crucial et stratégique », ont rappelé Bruno Le Maire et Didier Guillaume dans un courrier du 17 mars, envoyé aux différents représentants de la chaîne alimentaire.

Merci aux ministres @BrunoLeMaire et @dguillaume26 de souligner l'implication de tous les salariés de la filière agricole et alimentaire, à commencer par ceux des #coopératives et de leurs filiales.

Nous tous sommes mobilisés pour assurer l'approvisionnement de nos concitoyens! pic.twitter.com/eslVJx2Yn9 — dominique Chargé (@ChargeDom) March 18, 2020

« J’ai tenu à saluer et remercier les salariés des coopératives, des PME, des industries agroalimentaires et des distributeurs qui sont essentiels pour notre chaîne alimentaire », a précisé le ministre de l’agriculture dans un tweet relayant ce courrier.

« Nous comptons sur vous », rappellent les deux ministres dans « ce message d’encouragement et de reconnaissance du Gouvernement de la France ». « Nous sommes en mesure d’assurer aux Français qu’ils pourront se nourrir sûrement et sans privation », ajoute le courrier. Depuis quelques jours, le ministre de l’agriculture rappelle en effet dans toutes ses interventions médiatiques que l’approvisionnement alimentaire serait assuré et qu’il n’y aura pas de privation, alors que les Français se sont rués dans les magasins d’alimentation pour faire des stocks.

