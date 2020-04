Coronavirus Les ministres de l’UE demandent des mesures urgentes à la Commission

Dans une déclaration commune, les 27 ministres de l’agriculture de l’UE demandent la mise en œuvre urgente de mesures de soutien pour aider le secteur agricole à faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19.

Les 27 ministres de l’agriculture de l’UE ont adressé le 16 avril une déclaration commune à la Commission européenne, demandant « d'activer en urgence des mesures supplémentaires, adaptées et responsables dans le cadre de la Pac ».

Ils demandent notamment une aide au stockage privé et une aide exceptionnelle aux agriculteurs dans les secteurs les plus affectés (articles 219 et 221 du règlement OCM). Les ministres souhaitent aussi la mise en place d’un examen et d’un suivi continus de tous les marchés au cours des semaines à venir pour introduire le plus rapidement possible les mesures qui seraient nécessaires au soutien des agriculteurs européens.

Les ministres demandent aussi « l'extension immédiate de nouvelles flexibilités aux États membres dans le cadre des deux piliers de la Pac, concernant notamment des dates de paiement plus rapprochées, des taux d'avance plus élevés que ceux déjà annoncés, l'activation de mesures spécifiques dans le cadre des programmes de développement rural, et des flexibilités dans la mise en œuvre des contrôles sur place et des contrôles administratifs, sans réduire l'efficacité du système de contrôles ».

Enfin, ils en appellent à « une réponse européenne forte et coordonnée » qui souligne l’importance de la politique agricole commune en matière de sécurité alimentaire, mais aussi de protection de l’environnement et de dynamisme des zones rurales.

