Covid-19 Annulation du concours général agricole

• AFP

Les finales du concours général agricole, qui avaient été délocalisées dans quatre villes après l'annulation du Salon de l'Agriculture, sont annulées à leur tour à cause de la situation sanitaire, ont annoncé les organisateurs samedi.

« Les conditions sanitaires ne sont plus réunies pour garantir l'accueil des jurés venant de tous les territoires métropolitains et ultramarins », a expliqué le commissaire général du concours Olivier Alleman, dans un message posté sur son site internet.

Le responsable a également cité « l'application des protocoles de dégustation encore plus restrictifs » et « le respect de l'équité de traitement des différents échantillons de produits et vins ».

Les finales devaient avoir lieu du 13 au 24 mai à Angoulême, Châlons-en-Champagne, Montpellier et Tours en « version éclatée » dans le cadre d'une « Semaine de l'agriculture française ».

« Reporter le concours général agricole n'était jamais arrivé (...), c'est un crève-coeur ! », a réagi le président du Salon de l'Agriculture Jean-Luc Poulain, cité dans le même message.

« Prenons le pari que l'an prochain, sortis de la période Covid, nous aurons à coeur collectivement de relever ce beau défi de l'excellence », a-t-il ajouté.

La validité de la médaille des lauréats 2020 sera prolongée jusqu'à l'année prochaine, et les producteurs seront remboursés du montant de leur inscription, a indiqué M. Alleman.

Le concours des pratiques agro-écologiques et le trophée international des établissements agricoles sont en revanche maintenus durant la Semaine de l'agriculture française, a-t-il relevé.

