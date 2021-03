Salon agricole Bye bye Agritechnica 2021, rendez-vous en 2022

Et de nouveau un salon agricole reporté. La DLG vient d'annoncer que le prochain Agritechnica prévu en novembre prochain ne se tiendra pas faute de suffisamment de visibilité sur l'évolution de la pandémie de Covid-19. Le rendez-vous est donc repoussé de quelques mois et pour le moment, fixé du 27 février au 5 mars 2022.

Entre annulation et report, il va devenir difficile de s'y retrouver dans les salons agricoles qui se déroulent ou non. La DLG vient d'annoncer le nouveau report d'Agritechnica au printemps suivant, du 27 février au 5 mars 2022.

En cause, la persistance de la pandémie de Covid-19 et des lacunes que connaissent les programmes de vaccination, tant en Allemagne qu'à l'étranger. C'est la raison pour la quelle les organisateurs ont décidé de repousser le show de quelques mois, sans compter que les principaux exposants annonçaient leur non participation les uns après les autres.

Agritechnica est sans doute le principal salon professionnel agricole et donc le point de rencontre de l'ensemble des acteurs de l'industrie du machinisme. La condition nécessaire pour que le monde du machinisme puisse de nouveau se réunir est la vaccination et le dépistage massif.

La priorité des organisateurs est d'apporter aux exposants et aux visiteurs suffisamment de visibilité en matière de planification, ce qui n'est pas le cas actuellement. D'où la décision de reporter la session initialement prévue en novembre 2021 au printemps 2022, gage de renouveau. Rendez-vous donc au parc des expositions de Hanovre du 27 février au 5 mars 2022. Cette nouvelle annonce questionne sur la prochaine édition du Sima à Paris, prévue du 6 au 10 novembre 2022. Sera-t-elle décalée une fois de plus ?

