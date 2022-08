Sécheresse Des mesures « insuffisantes » et « déconnectées », pour la CR

Prenant acte des mesures d’urgence annoncées le 22 août par le ministre de l’agriculture pour aider les agriculteurs face à la sécheresse, la Coordination rurale n’y voit cependant que des « mesurettes » et appelle à des efforts supplémentaires de la part du gouvernement.

Si la Coordination rurale avait demandé le déploiement du régime des calamités agricoles, et le dégrèvement de la Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) annoncés hier par le ministre de l’agriculture, le syndicat estime néanmoins « qu’on est très loin du compte » avec les mesures gouvernementales.

La CR demande une véritable exonération de cotisations sociales et non un simple report qu’il faudra payer l’année suivante, et rappelle également que cette année, « la Pac est déjà consommée par les factures de l’an dernier ; entre les montants élevés des charges et les aléas climatiques, les agriculteurs sont pris en étau ».

« Si l'on veut réellement tendre à une souveraineté alimentaire, ce sont des mesures d'urgence beaucoup plus ambitieuses (année blanche, exonération totale des charges) qu'il convient de mettre en place. En ce sens, la CR attend beaucoup du prochain rendez-vous ! La crise n'est pas uniquement conjoncturelle, mais bien structurelle. Elle ne se réglera pas par d'épisodiques et menus cadeaux, mais par des prix rémunérateurs et une baisse des charges sollicitée par la Coordination rurale à travers sa proposition de TVA sociale », rappelle ainsi le syndicat.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net