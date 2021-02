Sésame contaminé Des parlementaires veulent durcir les contrôles à l'importation

• AFP

Un sénateur a proposé mercredi de durcir les contrôles de denrées alimentaires, après que de l'oxyde d'éthylène, un agent classé cancérogène interdit, a été retrouvé dans de nombreux produits contenant des graines de sésame.

« On est sur une vraie forme de naïveté au niveau européen et au niveau français » vis-à-vis des partenaires commerciaux, a regretté Laurent Duplomb, sénateur LR de la Haute-Loire, lors d'une conférence de presse, et auteur du rapport sur le sujet. « Ce n'est pas tout d'interdire (...) Plus on est voué à des importations, plus on se doit de contrôler si on veut continuer d'interdire aussi fortement certaines molécules ou certaines formes de production », a-t-il poursuivi.

Biscuits, houmous, baguettes, salades, burger, farine, huiles, purée, biscottes ou encore chocolat... au total, quelque 1 040 références de produits grand public ont été rappelées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), a-t-elle indiqué à l'AFP. « On est sur une ampleur (...) inédite puisqu'on a plus de 100 pays concernés dans le monde et 20 pays au niveau européen », a souligné Laurent Duplomb, assurant qu'aucun cas d'intoxication n'a été relayé à ce jour.

L'origine de cette découverte remonte au 9 septembre 2020, lorsqu'« un opérateur italien détecte que des graines de sésame importées d'Inde comportent des résidus d'oxyde d'éthylène, une substance active » classée notamment cancérogène et interdite pour les usages alimentaires dans l'Union européenne depuis 1991, détaille le rapport du sénateur.

Comment expliquer la présence de cette molécule dans des produits indiens ? Plusieurs hypothèses ont été émises, selon le rapport, comme celle « d'un traitement préventif par fumigation » afin de réduire d'autres risques, comme la présence de salmonelles. Ou encore celle d'usage du produit en tant que produit phytosanitaire au stade de la production.

Pour diminuer les risques d'importer des produits potentiellement dangereux, le sénateur recommande notamment de durcir les contrôles européens, « avec peut-être la création d'une DGCRRF européenne » pour augmenter les contrôles aléatoires. Autres propositions : renforcer les contrôles nationaux, en augmentant par exemple les moyens de la DGCCRF, ou encore privilégier les approvisionnements européens.

