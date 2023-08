Une charte pour une alimentation de qualité et accessible

En signant une charte de coopération avec les Restos du cœur, le réseau des Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) d'Île-de-France souhaite proposer une offre de produits alimentaires saine, diversifiée et équilibrée au plus grand nombre.

🤝 Les Restos du Cœur et @AMAP_IDF signent une charte de coopération afin de promouvoir et de développer l'accès de toutes et tous à une alimentation de qualité.#OnCompteSurVous#AlimentationDeQualitépic.twitter.com/jYrLJuDR0E — Les Restos du Coeur (@restosducoeur) August 23, 2023

Lutter contre la précarité alimentaire

« Depuis plusieurs années, les Restos du Cœur s'engagent à offrir aux personnes accueillies des produits de qualité et une alimentation variée, indispensables dans la lutte contre la précarité alimentaire », rappelle l’association d’utilité publique.

En conséquence, ce dispositif vise à garantir l’accès à « une alimentation locale et durable » à tous, en soutenant un modèle d’agriculture respectueux de l’environnement et des hommes.

« Cette convention vient donc renforcer et faciliter l'approvisionnement des centres de distribution en Île-de-France en produits locaux et biologiques provenant directement de fermes paysannes affiliées au dispositif Amap », souligne le collectif. Le partenariat avec ces fermes partenaires assure en outre, « une rémunération juste et un débouché sûr pour leur production ».

« Cette charte de coopération entend ainsi rappeler l’importance pour les Restos du Cœur et le Réseau des Aamp de poursuivre les actions en faveur de l’accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous, tout en soutenant une agriculture durable », selon les deux organisations.