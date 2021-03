Loi Alimentation Des « propositions » pour « aller plus loin » attendues jeudi

L'ancien président de Système U Serge Papin doit remettre jeudi au gouvernement « des propositions » pour « aller plus loin que la loi » Alimentation, dite Egalim, qui n'avait pas réussi à garantir une meilleure rémunération aux agriculteurs français, selon le ministre de l'Agriculture mercredi sur radio J.

La loi Alimentation, adoptée en 2018, « a fait bouger des lignes », a assuré Julien Denormandie, selon qui « certains, y compris dans la grande distribution ou chez les industriels ont eu des changements de comportement, mais il y en a d'autres qui continuent à ne pas jouer le jeu ». « J'ai demandé à Serge Papin, qui est l'ancien président de Système U, de me faire des propositions, il me les remet d'ailleurs demain (jeudi), avec des choses très concrètes qui vont nous permettre d'aller plus loin que la loi Egalim », a-t-il expliqué. « Pour moi, il y a urgence et donc je veux le faire très rapidement ».

Les négociations commerciales établissant chaque année les prix des produits vendus en grande surface sont le théâtre de tensions récurrentes entre agriculteurs, industriels de l'agroalimentaire et supermarchés. « Le moment est venu de changer les règles du jeu », avait estimé début mars Serge Papin. Il préconise notamment « la sortie du système de négociations annuelles, au bénéfice de contractualisations pluriannuelles » qui stipuleraient le prix des matières premières agricoles, en tenant compte des coûts de production. Le ministre de l'Agriculture avait affiché sa volonté de réunir les représentants de chaque secteur « à partir de la fin mars » pour étudier la faisabilité des préconisations de Serge Papin. Il avait agité la menace d'une nouvelle loi, même si le calendrier législatif est très encombré d'ici à 2022.

Sur Radio J, il a indiqué qu'il était possible d'aller « plus vite » que d'attendre le prochain quinquennat, « que ce soit sur des volets règlementaires, peut-être même des volets législatifs ».

