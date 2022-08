Réserves d’eau Devant l’Assemblée, la Coordination rurale s’indigne des propos de Julien Bayou

Alors que le député EELV Julien Bayou a encouragé la semaine passée les actes de désobéissance civile contre les réserves d’eau, la Coordination rurale s’est rendue ce mardi devant l’Assemblée nationale pour s’indigner de ces propos et rappeler l’importance d’une politique de gestion de l’eau cohérente afin d'assurer la durabilité de l’agriculture.

Les propos tenus le député et secrétaire national d’EELV Julien Bayou le 23 août à l’encontre des réserves d’eau destinées aux agriculteurs ont, en pleine sécheresse, suscité l’incompréhension et l’indignation d’une part importante du monde agricole, ministre de l'agriculture inclus.

L’élu a ainsi encouragé « les actes de désobéissance civile » contre les réserves d’eau, une prise de position que la Coordination rurale juge « irresponsable » et dangereuse. Une « provocation d’autant plus choquante au vu de la situation de sécheresse que nous traversons », rappelle le syndicat dans un communiqué. « Au-delà des pertes économiques colossales et de l’impact moral pour les agriculteurs concernés, [ces actions] mettent en péril notre production alimentaire et doivent donc être fermement condamnées, et non pas encouragées », poursuit la CR.

Une délégation du comité directeur syndicat s’est rendue le 30 août devant l’Assemblée nationale pour dénoncer « ces propos injustifiables et discuter avec les députés de la question sensible de la gestion de l’eau ».

?? Une délégation de la CR s'est rendue ce matin à proximité de l'@AssembleeNat pour condamner les propos de @julienbayou encourageant à la destruction des retenues d'eau. STOP à la provocation ! pic.twitter.com/7Asxl185Ed — Coordination Rurale (@coordinationrur) August 30, 2022

