Sécheresse et gestion de l'eau Le député Julien Bayou (EELV) encourage la destruction des réserves d’eau

Interrogé sur BFM TV ce matin, le député Julien Bayou, secrétaire national d’Europe Ecologie Les Verts (EELV) a indiqué cautionner et encourager « les actes de désobéissance civile » contre les réserves d’eau pour les agriculteurs.

Interviewé le 23 août par Apolline de Malherbe sur BFM-TV, le député EELV Julien Bayou a été questionné, en cette période de sécheresse, sur le sujet de la ressource en eau. Pour l’écologiste, la désobéissance civile contre les réserves d’eau est à encourager, il s’agit d’actes « non violents », et « c’est assumé devant les tribunaux », a-t-il affirmé.

?? "Nous encourageons les actes de désobéissance civile contre les réserves d'eau agricoles qui pompent dans les nappes. C'est assumé devant les tribunaux".



Julien Bayou répond aux questions d'Apolline de Malherbe dans le #FaceAFace pic.twitter.com/e9dEhmxidu — RMC (@RMCInfo) August 23, 2022

Julien Bayou ne s’oppose pas aux « petites réserves collinaires », mais aux « méga-bassines qui puisent dans les nappes phréatiques », explique-t-il, déplorant une disproportion entre l’argent investi, les volumes d’eau mis de côté, et le faible nombre de bénéficiaires comme dans le cas de Sivens.

Le ministre « du côté des agriculteurs victimes »

Le ministre de l'agriculture, Marc Fesneau, a réagi sur Twitter aux propos du député EELV, en particulier sur l’aspect prétendument « non violent » des actes de destruction des bassines. « Non-violent ?? Violation de propriété, menaces, destruction de biens autorisés. Quand on prétend être un responsable politique, on fait respecter la loi et on ne cautionne pas la violence. Jamais. », s’est-il indigné sur le réseau social.

Marc Fesneau s’est dit, pour sa part, « aux côtés des agriculteurs victimes, sans l’ombre d’un doute ».

Non-violent ?? Violation de propriété, menaces, destruction de biens autorisés.



Quand on prétend être un responsable politique on fait respecter la loi et on ne cautionne pas la violence. Jamais.

Pour ma part aux côtés des agriculteurs victimes. Sans l’ombre d’un doute. https://t.co/isOJWeelZQ pic.twitter.com/xgHKBbcRhl — Marc Fesneau (@MFesneau) August 23, 2022

Invité le matin d'une autre matinale, le ministre de l'agriculture a rappelé l'importance cruciale de l'accès à l'eau pour l'agriculture. « Ne tombons pas dans le dogmatisme et trouvons des solutions techniques pour une gestion durable et maîtrisée de l'eau », a-t-il défendu sur France Info.

Une évidence : il n’y a pas d’agriculture sans eau.



Notre alimentation est un bien commun et elle n’est possible que si nos agriculteurs peuvent produire.



Ne tombons pas dans le dogmatisme et trouvons des solutions techniques pour une gestion durable et maitrisée de l'eau. https://t.co/KSdagRFQB2 — Marc Fesneau (@MFesneau) August 23, 2022

