Nomination Elisabeth Claverie de Saint Martin prend la tête du Cirad

• AFP

Elisabeth Claverie de Saint Martin a été nommée mercredi PDG du Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), selon un communiqué du Conseil des ministres.

Cette haute fonctionnaire succède à Michel Eddi, dont le deuxième mandat a pris fin. Sa nomination pour une durée de cinq ans s'est faite sur proposition de Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Normalienne et énarque, Mme Claverie de Saint Martin a commencé sa carrière comme chercheuse en microéconomie, indique le Cirad. Elle est ensuite entrée dans la fonction publique et a travaillé pour plusieurs ministères. En 2013, elle devient conseillère principale pour la France auprès de la Banque mondiale et du FMI à Washington avant de revenir à Paris en 2016. Elle rejoint le Cirad comme directrice générale déléguée à la recherche et à la stratégie en 2018.

« La mission du Cirad est très actuelle et répond à de fortes attentes sociétales : contribuer à un monde plus durable avec des systèmes agricoles et alimentaires qui produisent une alimentation saine, rémunèrent décemment les producteurs des pays tropicaux et méditerranéens et les accompagnent face aux changements globaux. Tout cela, en préservant les ressources naturelles », déclare-t-elle sur le site de l'organisme.

