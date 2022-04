Emploi Plus de 250 000 projets de recrutement dans l’agriculture en 2022

Les résultats de l’enquête Besoin de main d’œuvre (Pôle emploi) et le baromètre de l’observatoire Emploi Formation de la FNSEA font état de 257 400 projets de recrutement dans le secteur agricole pour l’année 2022, rappelle la FNSEA qui entend renforcer son action de communication autour des possibilités d’emploi dans l’agriculture.

L'agriculture représente 8,4 % des projets de recrutement, « tous secteurs confondus en France, devant ceux de la restauration, de l'entretien ou encore de l'aide à domicile », rappelle la FNSEA suite aux résultats d’études réalisées fin 2021 par Pôle emploi (Besoin de main-d’œuvre) et par l’Observatoire Emploi Formation du syndicat.

D'après le Baromètre publié par ce dernier, les métiers agricoles apparaissent dans la liste des professions les plus recherchées en France. « Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs » seraient ainsi les 1ers métiers recherchés en France avec près de 120 000 projets de recrutement (à 94 % saisonnier), tandis qu'« agriculteurs salariés, ouvriers agricoles » seraient en le 5e position (75 000 projets de recrutement à 84 % saisonnier).

« Un problème structurel et chronique »

« L’agriculture recrute, faisons-le savoir ! », souligne la FNSEA car si 257 400 emplois sont disponibles, dont 38 000 non saisonniers, les difficultés de recrutement sont « toujours plus prégnantes », regrette le syndicat. Ainsi, un recruteur sur deux aurait du mal à trouver des employés, notamment dans les productions viticoles et arboricoles, qui comptent 120 000 postes.

La FNSEA dénonce ainsi « un problème structurel et chronique pour le secteur agricole » et appelle les pouvoirs publics à œuvrer en faveur de l’attractivité des métiers de l’agriculture. À noter que, dans cette optique, le gouvernement a lancé, l’année dernière, une campagne de communication sur les métiers du vivant de grande ampleur.

La FNSEA rappelle de son côté que les personnes qui souhaitent candidater à l’un des nombreux postes diversifiés offerts par le secteur peuvent se rendre sur le site www.lagriculture-recrute.org.

Vous pouvez également retrouver les offres d'emploi en agriculture sur le site Jobagri.com

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net