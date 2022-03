FNEDT sur le GNR Flambée du pétrole et rupture d’approvisionnement menacent la saison agricole

La flambée des prix du carburant, entraînée par la guerre en Ukraine, risque fort de placer les entreprises de travaux agricoles dans une impasse, en s’ajoutant à une hausse des charges déjà importante, alerte la FNEDT. Alors que la saison démarre, les entrepreneurs de travaux agricoles demandent une solution pour absorber le surcoût de GNR, par exemple via des prix indexés.

Alors que la saison des travaux dans les champs va commencer, « le GNR est aujourd’hui à 200 % de plus que l’année dernière », déplore Gérard Napias, président de la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles (FNEDT). Face à la flambée des cours du pétrole, l’organisation a alerté le 9 mars sur la forte hausse des charges et la menace qui pèse sur les EDT si elles ne parviennent pas à répercuter correctement ces variations dans leurs factures.

Des charges déjà en forte hausse avant la guerre

« Ces tensions interviennent dans un contexte plus large de hausse des charges dans nos entreprises », explique Guillaume Le Gonidec, chargé des travaux agricoles à la FNEDT. Ainsi, cette hausse est d’ordinaire de l’ordre de + 3 % par an, compte tenu de l’évolution de la technologie, du confort, et de l’introduction de dispositifs favorisant le respect de l’environnement. Cependant, le secteur a également connu, l’année dernière, des ruptures d’approvisionnement dans les chaînes logistiques des constructeurs, « et le plan France relance qui a permis à certains industriels de l’agroéquipement de renforcer leur marge », ajoute Guillaume le Gonidec.

Entre 2021 et 2022, les hausses de prix s’observent sur tous les postes : + 17 % à l’achat de la machine agricole, + 5 % sur les tarifs des primes d’assurance, + 4,5 % sur la main d’œuvre, + 5 % sur l’entretien et les réparations, + 22 % sur les pneumatiques, explique la FNEDT. Avant la guerre en Ukraine, les carburants et lubrifiants avaient également progressé de + 60 % mi-février, par rapport à un prix moyen de 70 centimes le litre de GNR. « Finalement, aujourd’hui on est à + 170 % », indique Guillaume Le Gonidec.

« On se retrouve dans une impasse totale »

Entre la hausse des cours des céréales, et le contexte de prix plutôt bon chez les éleveurs bovins, une hausse des tarifs aurait pu, sans cette nouvelle envolée du carburant, être demandée sans trop de difficulté, estime la FNEDT. « Mais avec ce baril de pétrole qui flambe, on se retrouve dans une impasse totale », prévient Gérard Napias.

« Un tracteur consomme 200 litres de GNR par jour, ce qui fait donc 200 € de plus. Pour nous l’important n’est pas de facturer quand le GNR est le plus élevé, mais d’absorber ce coût supplémentaire du GNR », explique-t-il, soulignant l’incertitude et la fréquence des variations, qui empêche d’avoir une visibilité. « Peut-on imaginer des prix indexés ? », demande le président de la FNEDT. C’est le cas notamment pour les transporteurs routiers, qui ont la possibilité des pieds de facture (introduisant une variation indexée en fonction des cours du carburant). Si la demande a été formulée au ministère de l’Économie, les entreprises de travaux agricoles n’ont pas reçu de réponse favorable. Or, à cette période de démarrage des travaux, « toutes les cuves de GNR ne sont pas pleines », signale Gérard Napias.

D’autant plus que s’ajoute, dans certaines régions, un problème d’approvisionnement. « L’approvisionnement se fait par fraction, on commande 15 000 litres, on vous en sert 3 000 ou 4 000, et on doit attendre la semaine suivante », relate le président de la FNEDT, qui se demande « à qui profite le crime », dans un contexte où « chaque jour attendu, c’est de la plus-value de faite ! ». « Si une rupture d’approvisionnement comme ça se profile, nous aurons d’énormes soucis pour faire les saisons agricoles... », ajoute Gérard Napias.

