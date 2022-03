Réunion des ministres de l’agriculture Guerre en Ukraine : « Il faut que la production en Europe soit garantie »

Réunis à la demande de la présidence française de l’Union européenne, les ministres de l’agriculture européens ont évoqué le 2 mars la situation en Ukraine et avancé des mesures qui pourraient être mises en œuvre pour assurer la souveraineté alimentaire au niveau européen, mais aussi mondial. Mobilisation de groupes d’experts, mesures de marché ou mise en culture des jachères ont été proposées.

Organisé en visioconférence le 2 mars, le conseil informel des ministres de l’agriculture européens s’est penché sur la situation en Ukraine, et sur les conséquences de cette crise sur la production agricole européenne et mondiale. Ils ont ainsi proposé plusieurs mesures à court et moyen terme, a indiqué Julien Denormandie à l’issue de la réunion.

« Assurer la mission nourricière de l’Europe »

Parallèlement à l’aide humanitaire et alimentaire qu’il est indispensable de fournir aux Ukrainiens, des propositions ont été faites pour renforcer les capacités de production en Europe et dans le monde, a expliqué le ministre français. Il s’agit, premièrement, de mobiliser les différents groupes d’experts pour définir le meilleur soutien à apporter, notamment en ce qui concerne les mécanismes de réaction aux crises, et les groupes de haut niveau particulièrement dans le secteur de l’élevage qui sera touché de plein fouet par la crise.

Le commissaire européen à l’agriculture Janusz Wojciechowski a par ailleurs précisé que la Commission travaillait à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles de marchés. Pour les ministres, détaille Julien Denormandie, il est nécessaire de « tout faire pour libérer le potentiel de production agricole dès maintenant sur les campagnes qui peuvent démarrer aujourd’hui ». Le ministre évoque la culture de protéines, et plusieurs États membres ont proposé d’utiliser les jachères pour cette production. Si Januzz Wojciechowski s’y montre favorable, des discussions doivent néanmoins avoir lieu au niveau de la Commission avant de valider cette décision.

#PFUE2022 | Aujourd'hui, @J_Denormandie préside une vidéoconférence extraordinaire des ministres ???? de l'agriculture #AGRI.



?? Soutien à l’#Ukraine suite à l’invasion russe

?? Situation des marchés agricoles ?? — Présidence française du Conseil de l’UE ???????? (@Europe2022FR) March 2, 2022

Réévaluer les stratégies européennes

Au regard de la crise, qui remet en avant l’importance de renforcer la souveraineté alimentaire de l'Europe, les ministres ont demandé à ce que certaines stratégies européennes soient réévaluées. « Il y a eu une demande très claire des différents États membres pour asseoir la souveraineté alimentaire européenne et cette mission nourricière », rappelle Julien Denormandie.

« S’il faut rectifier le tir, nous le ferons. Il faut que la production agricole en Europe soit garantie », promet de son côté le commissaire européen, indiquant que l’évaluation des différentes stratégies, notamment Farm to Fork, fera l’objet de discussions à venir à l’initiative de la Commission.

Le prochain Conseil agriculture et pêche du 21 mars permettra de finaliser les discussions, mais les mesures évoquées seront présentées dès lundi au CSA (Comité spécial agriculture), « avec l’objectif de prendre des décisions de manière rapide au regard de l’urgence de la situation », souligne Julien Denormandie.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net