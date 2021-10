Aides Pac L’avance des aides directes et de l’ICHN versée dès le 18 octobre

Le ministère de l’agriculture a annoncé le versement, à partir de ce 18 octobre, des avances des aides directes de la Pac 2021 et de l’ICHN sur les comptes de plus de 285 000 agriculteurs.

285 000 agriculteurs devraient toucher à partir d’aujourd’hui les avances des aides directes de la Pac et de l’ICHN (indemnité compensatoire de handicaps naturels), a fait savoir le ministère de l’agriculture dans un communiqué. Il s'agit, pour les aides directes, des « aides découplées (paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et paiement en faveur des jeunes agriculteurs), et de la plupart des aides couplées animales (aides aux bovins allaitants et laitiers, aides ovines et aide caprine) », pour un montant total de 4,5 milliards d’euros, indique le ministère de l’agriculture.

Ce dernier se félicite également de la proportion de demandeurs concernés par ces avances, à savoir 95,6 % des bénéficiaires des aides découplées et 93,7 % des bénéficiaires de l’ICHN, soit « des résultats historiquement élevés » comparativement aux années précédentes.

La crise sanitaire a également permis d’augmenter le taux des avances, qui représentent 70 % des montants finaux des aides directes, et 85 % pour l’ICHN. Le solde des aides sera versé à partir de mi-décembre.

Les prochains versements réalisés au titre de cette avance interviendront fin octobre et mi-novembre, pour les agriculteurs dont les dossiers faisaient encore l’objet d’un contrôle, « ou complèteront l'avance avec la partie paiement vert pour les exploitants implantant des cultures dérobées sur une période non achevée au moment du premier versement de l’avance », précise également le ministère.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net